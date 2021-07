DECEPÇÃO

Apesar dos inúmeros problemas enfrentados pela cidade, na Câmara de Vereadores de Mossoró se debate a retirada da estátua do ex-governador Dix-sept Rosado da praça em que se encontra, monumento doado à cidade pelo município de Ceará Mirim.

SANTA LUZIA

Numa segunda etapa, a ofensiva irá para o monumento à Santa Luzia, na entrada da Ponte Castelo Branco. Tudo por conta de haver sido construída na administração da prefeita Rosalba Ciarlini.

MDB

O partido do MDB no Rio Grande do Norte está conversando com o Partido dos Trabalhadores. O objetivo é trabalhar uma aliança para sucessão estadual, com a governadora Fátima Bezerra disputando reeleição tendo o ex-senador Garibaldi como companheiro de chapa.

SIMPATIA

A ala mais moderada do PT, no RN, acredita que a presença de Garibaldi Filho na chapa, como companheiro de Fátima Bezerra, consolidará a reeleição da atual governadora, com possibilidade de resolução do pleito ainda no primeiro turno.

ENCONTRO

Questionado pela mídia se havia sido procurado pelo ex-presidente Lula, Garibaldi respondeu que, até o momento, não tinha havido nenhum contato. Caso seja convidado, disse, é claro que irei conversar. E arrematou, se até FHC foi, por que não posso ir?

EZEQUIEL

A presença de Garibaldi como candidato a vice-governador de Fátima Bezerra facilitaria a candidatura do deputado estadual Ezequiel Ferreira de Souza, como candidato ao Senado. O atual senador, Jean Paul Prates, disputaria uma cadeira à Câmara dos Deputados.

HENRIQUE

Como Garibaldi e Walter Alves estão fechando as portas do MDB ao ex-deputado Henrique Alves, o ex-ministro e ex-presidente da Câmara terá que procurar outra legenda, caso deseja realmente disputar novamente uma cadeira à Câmara dos Deputados.

CANDIDATOS

Os ministros Rogério Marinho e Fábio Faria, além do ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, trabalham suas candidaturas ao Senado. Os dois primeiros dependerão da escolha que será feita pelo presidente Bolsonaro. O terceiro precisa de uma coligação para conseguir a eleição.

POLÍCIA

O sistema de segurança do RN, Polícias Militar e Civil, Corpo de bombeiros Militar e Itep receberam R$ 15,4 milhões em equipamentos, viabilizados por convênios com o Governo Federal, emendas parlamentares e contrapartida do Governo do Estado.

DESÂNIMO

Os resultados divulgados de pesquisas sobre opinião dos brasileiros sobre o presidente Bolsonaro, S}TF, Congresso Nacional e Forças Armadas mostra o estado de espírito do brasileiro. Nenhum dos setores recebeu aprovação dos entrevistados.

TURISMO

O ministro do Turismo, Gilson Machado Neto esteve no RN. Na recepção ao ministro, Fátima Bezerra foi acompanhada do vice-governador Antenor Roberto, secretários de Turismo, Comunicação, Infraestrutura, de Relações Institucionais da Segurança Pública, Tributação, Planejamento, presidente da Fundação José Augusto, diretor da FJA e do diretor da Emprotur.

MINISTROS

A agenda da governadora com o ministro Turismo foi acompanhada pelos ministros Fábio Faria e Rogério Marinho, dos deputados federais, Benes Leocádio, Eliézer Girão, Carla Dickson, João Maia e de deputados estaduais.

MOSSORÓ

Em toda essa mobilização do ministro do Turismo, não se ouviu falar em nenhum representante da prefeitura de Mossoró. Também não se falou em investimentos para área do turismo na cidade de Mossoró.