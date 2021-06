FOTO

Em viagem com o presidente Bolsonaro ao Rio Grande do Norte, o ministro Rogério Marinho pousou para foto com o presidente da República, que poderá ser utilizada em uma possível campanha ao governo do estado.

AGRESSIVIDADE

Na visita do presidente Bolsonaro ao RN, o ministro e deputado federal Fábio Faria não poupou a governadora Fátima Bezerra. Chamou-a de mentirosa e repetiu diversas vezes que Bolsonaro, melhor presidente do país, era também o melhor governador do estado.

MANIFESTAÇÕES

Pequenos grupos protestaram contra a presença do presidente Bolsonaro em Mossoró, Jucurutu e Pau dos Ferros. Não conseguiram repercussão, pois as aglomerações do presidente da República eram muito maiores que os dos contestadores.

CORRUPÇÃO

Mesmo com a demissão do ministro Ricardo Salles, investigado em dois processos no STF, e denúncias de superfaturamento na compra da vacina Covaxin, o presidente Bolsonaro insiste na declaração de que “não há uma acusação sequer de corrupção” em seu governo.

REPRCUSSÃO

Repercutiu na mídia nacional a retirada do outdoor com críticas ao presidente Jair Bolsonaro em Pau dos Ferros. O Dnit, órgão federal que cuida das estradas, decretou a retirada de outdoors e faixas com dizeres contrários ao presidente.

CEMITÉRIOS

O outdoor com os dizeres “cemitérios cheios e geladeiras vazias” foi retirado. O DNIT manteve as faixas e outdoors com elogios ao presidente Jair Bolsonaro.

IMPASSE

O desentendimento entre parlamentares de oposição adiou por mais uma semana a indicação dos nomes para a CPI estadual da Covid. Os mais cotados são os deputados Nelter Queiroz, Gustavo Carvalho e Kelps Lima.

CONCURSOS

Em resposta à consulta formulada pela Assembleia Legislativa, o TRE/RN respondeu que Estados e municípios não poderão realizar concurso pública em 2021, ano eleitoral, exceto para reposições de vagas de cargos efetivos e vitalícios.

DECISÃO

O TSE/RN encaminhou ao TSE o processo referente à disputa de mandato de deputado federal entre Beto Rosado (PP) e Fernando Mineiro (PT). A decisão final poderá ser conhecida ainda este ano.

IMPOSTO

A equipe econômica do Governo Federal entrega hoje ao presidente da Câmara dos Deputados projeto de lei com reformulação das regras de tributação do Imposto de Renda das empresas e das pessoas físicas.

GASOLINA

O brasileiro perdeu as esperanças em ver alguma redução no preço da gasolina durante o governo Jair Bolsonaro. Apesar dos discursos em contrário, o preço do combustível continua subindo sem controle, dificultando a vida de todos.

PREÇO

Com o novo aumento, o Rio Grande do Norte passou a ter o preço mais elevado de gasolina no nordeste, sem que ninguém se pronuncie sobre o aumento. Nem o Ministério Público e muito menos o Procon. O grave é que o álcool vem acompanhando esses aumentos.

LULA

O ministro Gilmar Mendes, do STF, alegando “isonomia e segurança jurídica”, estendeu a suspeição do ex-juiz Sergio Moro no caso do triplex do Guarujá a outros dois processos contra o ex-presidente Lula: o do sítio de Atibaia e o da doação de um imóvel para o Instituto Lula.

SERRA

O senador José Serra comunicou haver testado positivo para Covid mas que não apresenta nenhum sintoma. Serra encontra-se imunizado por duas doses da vacina e, espera-se, não deverá apresentar complicações da doença.