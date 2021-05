EZEQUIEL

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Ezequiel Ferreira de Souza, foi destaque no noticiário político de ontem, no Rio Grande do Norte. Faltava alguém de projeção para dar o toque que está faltando à sucessão estadual.

TOMBA

Em entrevista à Tribuna do Norte, Ezequiel considerou justa a pretensão do deputado Tomba Faria em disputar o governo estadual. É um líder em Santa Cruz e tem serviços prestados em toda região, considerou.

MARINHO

E adiantou que apoiará o ministro Rogério Marinho, caso ele seja candidato ao Senado. Declarou o voto ao Senado, mas deixou sem informar em quem votaria para o governo do estado.

FÁTIMA

O presidente da Assembleia tem demonstrado seu apoio político administrativo ao governo Fátima Bezerra, mas não falou se ela teria seu apoio numa candidatura à reeleição. Ponderou sobre a candidatura de Tomba, mas também não falou em apoio.

PSDB

“No momento, estou satisfeito no PSDB”, disse Ezequiel. Os analistas interpretam que essa frase tem o efeito exatamente ao contrário, isto é, o deputado está insatisfeito com seu partido e poderá mudar de legenda a qualquer momento.

VACINAS

Pesquisa do Datafolha diz que só 8% dos brasileiros não pretendem se vacinar contra a covid-19. A decisão vai de encontro à pregação de Jair Bolsonaro, que sabotou as vacinas e pode ser considerada uma derrota política do presidente.

OXFORD

Para a Agência Pública de Saúde da Inglaterra, duas doses da vacina Oxford contra a Covid-19 podem ter cerca de 85% a 90% de efetividade contra a contaminação pela doença. Mas, infelizmente, o brasileiro não pode escolher o tipo de vacina.

PAGAMENTO

Está previsto para hoje, sexta-feira, 21, o pagamento do 13º salário de 2018 dos servidores públicos do Rio Grande do Norte. O débito será quitado de forma integral para quem ganha entre R$ 3.500 e R$ 4.500 e uma parcela de R$ 2 mil para quem recebe acima de R$ 4.500.

FOME

Ontem, o Governo do estado fez entrega de 1.618 cestas básicas em Mossoró, dentro do programa Junto no Combate à Fome. A Secretaria Municipal de Assistência Social recebeu 400 cestas com o restante sendo entregues a 20 instituições que prestam atendimento social.

VARIANTE

O Maranhão registrou os primeiros casos da variante indiana do coronavírus no Brasil. Os seis infectados chegaram ao estado a bordo de um navio indiano. Ao todo, 15 pessoas que estavam na embarcação apresentaram sintomas da Covid-19.

BOLSA

O presidente Jair Bolsonaro declarou que se os governadores suspenderem as medidas de restrição, o governo reajustará a Bolsa Família no início do segundo semestre deste ano. Em fevereiro, o benefício médio chegava a R$ 186,