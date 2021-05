CPI

Os deputados de oposição garantem possuir número de parlamentares acima do exigido pelo regimento para a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Falta o embasamento para a formação da CPI, que poderá estar relacionado aos recursos aplicados no combate à Covid-19.

CONSEQUÊNCIA

Formada a CPI para apurar irregularidades no Poder Executivo Estadual, será difícil à governadora Fátima Bezerra manter sua intenção de disputar a reeleição. Todo o seu empenho será na defesa das acusações que surgirão nessa comissão.

VISITA

O ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, anunciou a vinda do presidente Jair Bolsonaro ao Rio Grande do Norte para visitar as obras da Barragem de Oiticica., em Jucurutu.

AGRIPINO

Depois que Garibaldi Filho e Henrique Alves sinalizaram com a possibilidade da volta às lides políticas, espera-se atitude semelhante do senador José Agripino, sempre atento ao movimento das ondas políticas do Rio Grande do Norte.

ACORDÃO

Os três líderes políticos deverão marchar em pelo menos dois blocos políticos diferentes. Nada de acordão, como no passado, que resultou em resultado desastroso para todos, com a eleição de nomes em quem ninguém apostava pudessem ser eleitos.

SANDRA

Quem observa com atenção os movimentos políticos no estado é Sandra Rosado. Tendo ocupado os cargos de vice-prefeita, prefeita de Mossoró, deputada estadual, deputada federal e vereadora, Sandra está preparada para qualquer convocação para as próximas eleições.

FÁTIMA

A governadora Fátima Bezerra não furou a fila de vacinação esperou pacientemente por sua vez, conforme o calendário estabelecido pela Secretaria da Saúde e, ontem, recebeu a segunda dose da CoronaVac.

ELEIÇÃO

O Conselho Municipal de Educação de Mossoró elegeu, ontem sua nova diretoria. O professor Mauro Alexandrino foi eleito presidente do Conselho e a professora Rita Fonseca foi eleita vice-presidente.

HIDROXICLOROQUINA

Agora é oficial, O ministério da Saúde elaborou um documento em que contraindica cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina e colchicina, entre outros medicamentos, no tratamento da covid-19. Não têm eficácia comprovada.

SEXO

Não é apenas no mundo político que o sexo pode criar sérios problemas. Segundo o Wall Street Journal, Bill Gates afastou-se do comando da Microsof no ano passado por causa de um caso extraconjugal com uma funcionária. Depois, foi a vez do divórcio com a esposa Melinda.