HENRIQUE

O ex-deputado Henrique E. Alves publicou em seu twitter: “Li que Garibaldi poderá ser candidato ao Senado. Na torcida! Temos 51 anos de lutas no MDB, tantos desafios nessa construção! Estaremos juntos, Gari e será o meu voto mais Feliz.

CANDIDATURA

O lançamento da pré-candidatura do ex-senador Garibaldi Filho para o Senado foi o fato da semana na política do Rio Grande do Norte. Não adianta pensar que Garibaldi não tem condições de saúde para essa jornada. Tem e está disposto a lutar pelo posto.

REPERCUSSÕES

A possível candidatura de Garibaldi ao Senado pode modificar o quadro de pretendentes ao cargo. E não é somente em relação a Rogério Marinho, Fábio Faria, Jean Paul, Ezequiel Ferreira, mas também com o primo, ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo.

FÁBIO

Tornou-se comum na política os membros de uma mesma família pertencerem a partidos políticos diferentes. O deputado federal e ministro Fábio Faria, por exemplo, vai deixar o PSD e assumir o PP no RN. O pai, ex-governador Robinson Ficará no PSD.

CPI

A Assembleia Legislativa do RN deverá aprovar instalação de CPI para investigar possíveis irregularidades no governo Fátima Bezerra em relação aos recursos aplicados durante a pandemia da Covid 19.

EXUMAÇÃO

Com a aprovação dessa CPI outras duas investigações, que estão em paralisadas, voltarão a funcionar: a das ambulâncias, e a da arena das dunas suspensas por conta da pandemia

TURISMO

No Rio Grande do Norte, o governo teme o retorno das atividades turísticas, por conta da Covid-19. Na Paraíba, o governador reabre as portas para essa atividade e convida grupos de agentes de viagens para conhecerem os principais roteiros do estado.

IMPEACHMENT

Nos últimos tempos, a instalação de CPIs tem sido instrumento eficiente para o impeachment de governantes. Esse é o objetivo principal da oposição no Rio Grande do Norte.

EXEMPLO

Ainda em fase inicial, a CPI da Covid, no Senado, já faz estragos na imagem do presidente Bolsonaro. Pela primeira vez, o índice dos que apoiam seu impeachment é maior do que os que desejam sua permanência na presidência.

PREOCUPAÇÃO

A coluna recebe noticias preocupantes sobre a saúde do ex-secretário estadual Luiz Eduardo carneiro Costa e ex-vereador Júnior Escóssia. Contaminados pela Covid, os dois estão em UTI, havendo sido entubados.