ASSEMBLEIA

No Rio Grande do Norte, a bancada de oposição ao governo Fátima Bezerra articula a formação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o uso de recursos públicos do Estado no enfrentamento da pandemia do coronavírus no estado.

COMPRA

O deputado José Dias (PSDB) confia que os dez deputados oposicionistas assinarão o pedido da CPI, “porque acredita que o governo não comprar nenhuma dessas pessoas.” E cita os deputados Gustavo Carvalho, Tomba Farias, Getúlio Rego, Coronel Azevedo, Kelps Lima, Cristiane Dantas, Subtenente Eliabe, Nelter Queiroz e Galeno Torquato.

PP

O ministro Fábio Faria confirma que tem conversas adiantas com a direção do PP nacional para assumir a direção do partido no Rio Grande do Norte, devendo assumir o comando do diretório regional no estado.

PESQUISAS

Sobre as pesquisas que mostram queda na aprovação da administração de Jair Bolsonaro nas pesquisas o ministro Faria disse que o presidente não acredita em pesquisa, nem boa, nem média, nem nada.

PAZUELLO

A oposição ao governo Bolsonaro entende que o ex-ministro da Saúde, general Pazuello sendo militar, deveria estar preparado para a guerra, inclusive uma batalha tipo Comissão Parlamentar de Inquérito.

BANDIDO

Sobre o direito de ficar calado em CPI o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni (Democratas), usou o Twitter, em 2015, para afirmar ser um direito que “só bandido usa”.

VACINAS

Enquanto no Brasil a população fica apreensiva por conta da falta de vacinas contra a Covid-19, nos Estados Unidos o governo oferece incentivos para que as pessoas se vacinem. A preocupação maior é que 40% dos americanos afirmaram que não precisam da vacina.

VAGABUNDO

O brasileiro não está acostumado a ver um presidente de República assumir posições como vem fazendo Bolsonaro. Ontem, ele foi a Alagoas, estado do senador Renan Calheiros, para chama-lo de vagabundo e picareta que quer atrapalhar o trabalho do presidente.

MORTES

Enquanto isso, o Brasil chegou a 430 vidas perdidas na pandemia do novo coronavírus. Nas últimas 24 horas foram registradas 2.383 novas mortes, totalizando 430.417 vítimas da Covid-19.

FACEBOOK

O Facebook, que também é dono do Instagram e do WhatsApp, anunciou apoio a uma série de campanhas pela vacinação e medidas preventivas contra covid-19 no Brasil, com parcerias com o Instituto Butantan, Fundação Oswaldo Cruz e ONGs envolvidas no processo.