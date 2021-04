VUCO-VUCO

Os comerciantes desalojados de forma arbitrária de suas instalações no mercado do vuco-vuco aceitaram as explicações do prefeito e a promessa da construção de um shopping para abrigar os que perderam suas barracas. Entretanto, o que fazer durante todo o tempo de espera? Não se falou em pagamento para amparar as famílias que ficaram sem rendimento.

SELEÇÃO

A Prefeitura de Mossoró abriu, no último sábado, inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para cargos específicos na Secretaria Municipal de Saúde. É a prorrogação do processo utilizado pela prefeita Rosalba, com a mesma finalidade.

CONCURSO

O que o prefeito Allyson não explicou foi a falta de cumprimento da promessa de realizar concurso público para o preenchimento de vagas no serviço público municipal. O tempo vai passando e a administração se parecendo cada vez mais com a anterior.

DENGUE

Quando passar a pandemia os epidemiologistas deverão investigar a queda acentuada de casos de arboviroses Dengue, Zika e Chikungunya durante o recrudescimento da moléstia e correlacionar o fato ao grande número de infectados pelo Covid-19.

ESTADO

No Rio Grande do Norte, foram registrados 67,08% menos casos de dengue 22,22% de Zika e 82,38% de Chikungunya, o que representa uma diminuição considerável. É possível que não haja relação com o coronavírus, mas o fato merece ser investigado.

CPI

A instalação da CPI da Covid, com sete senadores de oposição e independentes foi mais uma demonstração de incompetência da coordenação política do Planalto que não conseguiu evitar os senadores Omar Aziz (PSD-NA) como presidente e Renan Calheiros (MDB-AL) como relator.

SARNEY

Na tentativa de neutralizar alguns membros da CPI, o presidente Bolsonaro procurou o ex-presidente José Sarney para alguma interferência que se faça necessária. Até o ex-presidente Michel Temer voltou à cena política, com seu nome citado para disputar a presidência em 2022.

VINCULAÇÃO

Um dos grandes riscos políticos que o presidente Bolsonaro corre é que o trabalho da CPI da Covid termine fazendo com que as pessoas lhe responsabilizem pelas mortes durante a pandemia. Isso pode impactar a reeleição em 2022, enfraquecendo sua posição política.

VERGONHA

O ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, disse nesta terça-feira ter tomado escondido a vacina contra Covid-19. E mais, que está tentando convencer o presidente Jair Bolsonaro a também se imunizar, diante do que considera risco para a vida do presidente.

EXEMPLO

Aos 80 anos de idade, um dos maiores imunologistas do mundo, Anthony Fauci, defende o lockdown para frear o vírus e faz um apelo aos líderes mundiais para que deem o exemplo.

CARAÚBAS

Com o aumento de casos de infecções, internações e óbitos no município, o prefeito de Caraúbas resolveu decretar lockdown de dez dias, a partir do próximo sábado, 1º de maio. O município tem apenas 20 mil habitantes, mas já registrou 33 óbitos pela doença.

NATAL

O prefeito Álvaro Dias comemorou em suas redes sociais o fato de Natal estar com fila de UTI-Covid zerada e com a ocupação dos leitos abaixo dos 80%. Infelizmente, isso ainda não ocorre em Mossoró, onde pacientes de vários municípios sobrecarregam a rede hospitalar local.