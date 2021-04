UTI

Depois de rápido alívio, a taxa de ocupação nos leitos de UTI volta a ficar acima de 90% no RN. Na tarde de ontem, segundo informações da Sesap, ela chegou a atingir 95%, com maior índice na Região Oeste, com 96,2%.

FALTA

Para complicar a situação, faltam mais de 20 mil vacinas para aplicação da segunda dose da CoronaVac, contra a Covid-19, no RN. Natal e Mossoró, suspenderam atendimento, mas várias pessoas já passaram do prazo de 28 dias para o reforço da imunização.

PEDIDO

A governadora Fátima Bezerra solicitou ao ministro da Saúde celeridade no envio de mais vacinas para o RN. Pediu ainda um lote extra de vacina para atender as pessoas que estão próximas do prazo de receber a segunda dose da CoronaVac.

SPUTNIK

Na reunião de ontem na Anvisa, que durou mais de cinco horas, o relator votou contra a importação da vacina russa Sputnik, contra a Covid-19. Os outros quatro diretores votaram com o relator e a vacina não poderá ser comprada como queriam governadores nordestinos.

UTILIZAÇÃO

A decisão da Anvisa decepcionou os brasileiros que anseiam por mais vacinas. A Sputnik está sendo utilizada em mais de setenta (70) países com resultados considerados satisfatórios. Ao que tudo indica, o Ministério da Saúde não terá vacinas para a segunda dose da imunização.

SELEÇÃO

A prefeita Rosalba Ciarlini realizou processo seletivo para contratação emergencial de profissionais da área da saúde. Com o término dos contratos, o prefeito Allyson repete Rosalba e abre inscrições para novo processo seletivo, nessa mesma área.

ATIVIDADES

Pronto! Em Natal, bares e restaurantes passaram a ser considerados como atividades essenciais, conforme Projeto de Lei nº 166/2021 de autoria do vereador Aldo Clemente aprovado na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal.

EDUCAÇÃO

A governadora Fátima sancionou Lei de autoria do deputado Ezequiel Ferreira (PSDB), que estabelece como essenciais no Estado do RN, as atividades educacionais, ainda que em situação de emergência ou calamidade pública.

JUDICIALIZAÇÃO

A cidade de João Pessoa, terra do atual ministro da Saúde Marcelo Queiroga, conseguiu obter mais vacinas contra a Covid-19 por meio judicial. O ministro avisou que, se todos judicializarem, não há doses para todo mundo. Não é a judicialização que vai resolver esse problema.”

PACTO

A secretária municipal do Desenvolvimento Social e Juventude, Janaína Holanda, anunciou a assinatura ao Pacto Nacional pela Primeira Infância, que compreende o período dos seis primeiros anos da criança.

CONVOCAÇÃO

Deverão ser ouvidos, logo no início da CPI da Covid19, os quatro ocupantes do ministério da Saúde durante a pandemia: Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich, Eduardo Pazuello e Marcelo Queiroga.

TASSO

o senador Tasso Jereissati admitiu participar de prévias do PSDB para a escolha do candidato à Presidência e construir uma terceira via, diante da polarização entre a esquerda e a extrema direita. “Se meu nome servir para unir, em algum momento, vamos trabalhar nessa direção”,