DESGASTE

No gabinete do prefeito de Mossoró a certeza de que a pesquisa daria um pouco alterada se tivesse sido aplicada após a expulsão dos feirantes do mercado do Vuco-vuco e a demissão dos servidores da UPA do Santo Antônio.

PROMESSA

O prefeito Allyson Bezerra é bom de conversa. Para minimizar o destaque da ação truculenta contra os comerciantes do Vuco-vuco está prometendo a construção de um amplo shopping popular, o Shopping do Vuco-Vuco para abrigar a todos os atingidos.

PRAZOS

O prefeito Allyson prometeu que o projeto arquitetônico vai ficar pronto em dois meses, mais 60 dias par licitar, mas sem prazo para conclusão. Os que tiveram suas barracas arrancadas terão que procurar outro meio de sobrevivência até que tudo isso aconteça.

MÍDIA

Mantenedores de sites e blogs, em Mossoró, são surpreendidos quando procuram apoio junto à prefeitura municipal. A contribuição pode ser autorizada, desde que haja o compromisso de alinhamento político total com a gestão atual.

PAGAMENTO

O secretário estadual de Tributação, Carlos Eduardo Xavier confirmou que a programação para pagamento de folhas salariais em atraso será mantida, no mês de maio, quando o Governo do RN pretende reduzir o débito que mantém com os servidores.

VACINAS

O Rio Grande do Norte recebeu reforço para dar continuidade ao plano de imunização contra a Covid-19. As 51,4 mil doses de vacinas foram recebidas e distribuídas com os municípios, destinadas á segunda dose dos que já foram vacinados anteriormente.

MOSSORÓ

Mossoró recebeu 3.070 doses da vacina Astrazeneca/Oxford e 1.400 da Coronavac/Butantan e a aplicação da 2ª dose será iniciada a partir das sete horas da manhã. O mesmo acontece na maioria dos municípios que também aplicarão a vacina neste domingo.

DOBRADINHA

Diante das especulações de que o Planalto planeja as candidaturas de Rogério Marinho e Fábio Faria como candidatos a governador e a Senador, o ministro Rogério tem repetido ser essa uma composição impossível, diante da necessidade do apoio de outros partidos.

STYVENSON

O senador Styvenson Valentim poderá ser um dos nomes para fechar a coligação. Bolsonarista de primeira hora representaria bem a candidatura anti-PT, com penetração entre os políticos de centro e de direita.

TRANSPOSIÇÃO

Segundo a jornalista Bela Megale, de O Globo, o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), comandado por Rogério Marinho, está prestes a contratar uma obra bilionária que será realizada em um novo trecho da transposição do Rio São Francisco no RN.