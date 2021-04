PESQUISA

A TCM Telecom iniciou a apresentação de programa direcionado à pesquisas, inicialmente em Mossoró, mas depois em outros municípios, mostrando a opinião dos eleitores sobre vários aspectos do momento político atual.

POLÍTICA

A divulgação da primeira pesquisa pode significar a abertura do processo eleitoral em Mossoró, com eleitores e políticos analisando os resultados divulgados. Alguns comemoram o quadro do momento, enquanto outros mostram preocupação com os números.

DOBRADINIHA

O ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, e a governadora Fátima Bezerra ficaram bem posicionados quando os cargos pesquisados são os de senador e governador. Quem sabe, os dois poderão fazer dobradinha em 2022.

PREFEITO

Duas ações arbitrárias do prefeito Allyson Bezerra, em tempo de pandemia, ao que parece, tiveram o apoio da maioria dos vereadores e dos representantes sindicais. Enquanto barracas eram arrancadas do Vuco-vuco, dezenas de servidores foram demitidos na UPA Santo Antônio.

IGREJAS

Os bispos da Igreja Católica no RN cumpriram as recomendações de isolamento do governo, durante a pandemia da Covid-19. Com a flexibilização. autorizaram as paróquias a retomarem as celebrações dominicais e nos dias feriados, com a participação presencial de 30% dos, até às 15h.

CAERN

Com uma receita líquida de R$ 712,971 milhões no ano de 2020, contra R$ 668,746 milhões de 2019, um crescimento de 6,61%. No segundo semestre do ano, em todos os meses a companhia registrou níveis de arrecadação mais altos do que a melhor arrecadação de 2019.

COVID

Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (23), o Governo do RN anunciou a redução da taxa de ocupação de leitos, que no final da manhã era de 88,3%, percentual QUE não era obtido há mais de cinquenta dias.

DESGASTE

Com 54% de desaprovação do seu governo, o presidente Bolsonaro amarga seu pior patamar desde que assumiu o cargo em janeiro de 2019. Outros 25% aprovam a gestão dele, e 20% não souberam opinar.

LULA

O ex-presidente Lula venceria Jair Bolsonaro em um eventual segundo turno. O petista aparece com 40% das intenções de voto, e o atual presidente com 38%. A pesquisa foi patrocinada por EXAME/IDEIA, ouvindo 1.200 pessoas entre os dias 19 a 22 de abril.

SUPERPEDIDO

Encontram-se na mesa diretora da Câmara dos Deputados 70 propostas de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Os autores dos pedidos discutem a junção de todos eles que seriam apresentados como um “superpedido de impeachment.”

DESVIOS

O ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário, afirmou que foram identificados cerca de R$ 150 milhões em recursos enviados pelo governo federal aos demais entes federativos para ações contra a covid-19.