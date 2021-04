PESQUISAS

O ex-presidente Lula tem razão para comemorar. Recuperou seus direitos políticos, embora possa ser uma decisão temporária, e poderá disputar a presidência da República. Depois, disparou na preferência do eleitorado, com muitos pontos à frente de Jair Bolsonaro.

POLARIZAÇÃO

Os resultados mostram que, mais uma vez que, na disputa presidencial em 2022, haverá novamente a polarização entre esquerda e direita, O centro não conseguirá espaço nessa disputa e terminará dividida entre os dois principais candidatos.

HENRIQUE

O estado do Rio Grande do Norte sente falta da ação política do ex-deputado Henrique Alves que, na pesquisa IP/Sensus, lidera a intenção de votos. Depois de Henrique, estão Natália Bonavides, Fernando Mineiro e o bolsonarista General Girão.

ASSEMBLEIA

Em outra pesquisa, onde se procurou saber a posição de candidatos à Assembleia Legislativa do RN, o resultado em Mossoró aponta a ex-prefeita Rosalba Ciarlini e a vereadora Larissa Rosado como as duas primeiras colocadas nas indicações de votos.

ALERTA

Ontem, à noite, a UPA do BH, referência para atendimento à Covid-19, estava com todos os leitos ocupados e começando a enfrentar problemas com pontos de oxigênio. Os leitos de UTI para covid-19 em Mossoró, também estão todos ocupados. Então, muito cuidado.

REFORÇO

A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Norte recebeu, hoje, 89,4 mil doses de vacinas contra Covid-19, de fabricantes diferentes. Os imunizantes são da Oxford/FioCruz e CoronaVac/Butantan.

VICE

O ex-presidente Lula trabalha nome do PSB para compor sua chapa presidencial em 2022. Segundo a coluna Radar (Veja) Lula já tomou as primeiras providências nesse sentido, agendando conversa com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB).

GASOLINA

Não adiantou o presidente Bolsonaro substituir o presidente da Petrobrás, que não conseguia evitar as altas constantes no preço dos combustíveis e gás de cozinha. Demitiu-o e nomeou um outro que, ontem, já anunciou novo aumento no preço dos mesmos combustíveis. E agora?

CNBB

Os bispos do Brasil também engrossam a corrente de críticas ao presidente Bolsonaro pela sua inércia em relação à pandemia do covid-19. Cobram competência e lucidez, além do pagamento de auxílio emergencial digno pelo tempo que for necessário.

PAGAMENTO

E, por falar em auxílio, a prefeitura de Mossoró precisa se pronunciar sobre auxílio às vítimas da Covid-19 que estão, até mesmo, sem condições de comprar comida para família. Centenas de municípios, no Nordeste, já adotaram essa providência.

INÉRCIA

Somente um político insensível é incapaz de reagir e tomar providências em relação a um total de 368.749 vidas perdidas para a pandemia do novo coronavírus além da alarmante estatística de 13.832.455 brasileiros contaminados.

ONU

Descrentes da ação do governo federal, o Fórum Nacional de Governadores solicitou à ONU que coordena o processo de ajuda emergencial humanitário ao Brasil, no âmbito do enfrentamento da Covid-19. Lamentável!