BORRACHA

Embora muito jovem, por mais tempo que possa viver, o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra não terá tempo nem força suficientes para apagar o nome Rosado da história de Mossoró. Melhor seria tentar uma excelente administração e ter seu nome gravado e lembrado pelas gerações futuras.

IDIOTICE

O vereador Lahyre Rosado foi eleito nos idos de 1935. Chamar a UBS que tem o seu nome de Lahyre R, ou o ex-deputado Vingt Rosado de Vingt R, ou o ex-prefeito Dix-huit Rosado de dix-huit R não será suficiente para essa finalidade.

ESCOLA

Allyson Bezerra, por exemplo, nunca poderá negar que a escola em que se formou, a ESAM que hoje é UFERSA, foi construída em Mossoró por Dix-huit Rosado. Ou talvez prefira dizer que o curso foi obra do ex-presidente Costa e Silva. E, não estará mentindo.

RADICALISMO

Embora mantenha o discurso da modernidade, o prefeito Allyson Bezerra adota política de radicalismo que há anos não se via em Mossoró. Trabalhadores humildes, que prestam serviços por meio de terceirizadas, são demitidos por não terem votado nele para prefeito.

CANDIDATURAS

Os ministros Fábio Faria e Rogério Marinho são seguidores fiéis, claro, do presidente Jair Bolsonaro. No próximo ano, quando pretendem disputar cargos eletivos, é possível que o apoio do presidente não seja tão importante quanto se apresenta no momento.

SENADO

O senador Jean Paul Prates (PT), confirmou seu desejo de disputar a reeleição para o cargo. Contudo, caberá ao partido dos trabalhadores a decisão final. Acredita que tem plenas condições para vencer o pleito.

FÁTIMA

O presidente Bolsonaro e seus filhos decidiram abrir guerra contra a governadora Fátima Bezerra, acusando-a de usar recursos do governo federal para o combate à covid-19 em pagamento de funcionários. O Tribunal de Contas do Estado desmentiu essa possibilidade.

GRIPE

Iniciada a vacinação contra a gripe, é preciso esclarecer à população que o interessado não deve aplicá-la conjuntamente com a vacina anti-covid-19, pois ainda não há informações suficientes sobres possíveis incompatibilidades entre as duas.

LULA

O Supremo Tribunal Federal julgará hoje, em plenário, a decisão do ministro Edson Fachin em suspender os processos condenando o ex-presidente Lula pelo Tribunal de Curitiba, justificando incompetência jurídica para esse julgamento. O processo tramitará em Brasília.