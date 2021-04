MILTON

Justíssima a decisão da Câmara Municipal de Mossoró em aprovar projeto de lei alterando a denominação do Hospital São Camilo de Lellis para Hospital Psiquiátrico Municipal Milton Marques de Medeiros.

HOMENAGEM

É fácil justificar a decisão da Câmara Municipal de Mossoró em nominar esse nosocômio como Dr. Milton Marques de Medeiros. Pelo trabalho na área da saúde mental, como professor e como empresário na cidade, Milton conquistou a unanimidade, o que não é fácil de conseguir.

ROSADO

Tolice, o prefeito Allyson Bezerra querer apagar o nome dos Rosado na história de Mossoró. São muitos e muitos anos de serviços prestados à cidade. O próprio prefeito terminou o curso superior em uma escola viabilizada pelos Rosado. A relação de realizações é interminável.

BEZERRA

Também não será possível eliminar o sobrenome Bezerra entre os mossoroenses. Pelo amor de Deus, é preciso mais seriedade na administração municipal. A cidade merece isso. A atitude do prefeito não condiz com um novo modelo de fazer política.

SENADORES

Os três senadores do RN, Jean Paul (PT), Styvenson Valentim (Podemos) e Zenaide Maia (PROS), assinaram o pedido de CPI para apurar conduta do governo federal na pandemia da Covid-19. A surpresa fica por conta da subscrição de Styvenson no documento.

CURIOSIDADE

O Rio Grande do Norte é o único estado onde os três senadores subscreveram o pedido da CPI sobre a Covid-19. Os três professam ideologias diferentes, o que torna o fato mais interessante ainda.

ROSALBA

A ex-prefeita Rosalba Ciarlini resolveu reagir às críticas do prefeito Allyson e responde a algumas de acusações que lhe são feitas. Por outro lado, o prefeito começa a entrar em contradição em suas declarações, pois faltam argumentos para suas palavras.

INCLUSÃO

O presidente Bolsonaro tem razão ao reclamar que a CPI proposta pelo Senado não tenha incluído governadores e prefeitos na investigação sobre irregularidades na pandemia Covid-19. O senador Ciro Nogueira afirmou que vai propor essa inclusão.

SURPRESA

A assinatura do senador Styvenson Valentim no pedido da CPI chamou a atenção. Entretanto, ele está antenado no momento nacional e sabe da importância da posição que resolveu assumir.

VACINAÇÃO

A secretaria municipal de Saúde entrou no ritmo e, neste final de semana, está vacinando contra a covid-19 a população com 61 anos de idade. A população está na expectativa que o governo federal continue enviando vacina suficiente para a continuidade do programa.

ROMPIMENTO

O bispo R. R. Soares, após 20 anos apresentando o “Show da Fé”, na rede Band, não renovou a parceria. O dono da igreja da Graça, segundo Flavio Ricco no R7, que pagava 15 milhões de reais mensais, queria ter inserções no Brasil Urgente, de Datena. A audiência estava caindo.

DILMA

A ex-presidente Dilma Rousseff reaparece nas redes sociais para declarar que o “Brasil não tem governo e está á deriva em um oceano de fome e doenças.”. Enfraquecimento do governo favorece ao recebimento de críticas por toda pare.