MARIA DA PENHA

A Câmara Municipal de Parnamirim aproou projeto que proíbe a nomeação de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Maria da Penha. Quando vereadora, Sandra Rosado apresentou projeto semelhante na Câmara Municipal de Mossoró.

ADESÃO

A governadora Fátima Bezerra considera que a classe econômica do Rio Grande do Norte aderiu ao Pacto Pela Vida. Para salvar vidas, foi necessário a adoção de um isolamento social mais rígido, decisão compreendida pela maioria dos empresários.

RÉCORDE

No Rio Grande do Norte, foram 28.090 novos casos de coronavírus no mês passado. O estado soma 196.261 pessoas contaminadas pela Covid-19 desde o início da pandemia, de acordo com os dados da Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap).

ROGÉRIO

O ministro Rogério Marinho tem deixado que qualquer posição política que venha a tonar, no Rio Grande do Norte, será conversada, antes com o presidente Bolsonaro. O momento é de trabalhar, deixando a política mais para frente, afirmou.

DOBRADINHA

As declarações de Rogério foram dadas quando a mídia especulou a possibilidade de formar uma dobradinha com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza. O primeiro disputaria o Senado e o segundo, o governo do Estado.

GUERRA

Está existindo verdadeira batalha pelo direito de ser incluído em algum grupo prioritário para receber a vacinação contra a covid-19. Ninguém se considera privilegiado, mas a opinião é que faz parte de grupo que ofereça algum risco maior, caso seja contaminado pela virose.

CANSAÇO

Em qualquer serviço de atendimento público à saúde, e Mossoró não é exceção, é visível o aspecto de cansaço, esgotamento mesmo, dos que estão na linha de frente no atendimento aos pacientes referenciados para os centros de suspeitos e/ou contaminados pela covid.

LETALIDADE

O Brasil registrou 3.950 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. É um novo recorde de vítimas, havendo possibilidade de até 5 mil mortes nos próximos dias. Outro grande problema é que já foram usadas 63% das vacinas existentes. O imunizante poderá faltar em poucos dias.

COMPRA

Essa realidade aumenta a pressão para que o Ministério da Saúde autorize a compra de vacinas pela iniciativa privada. A medida é necessária com a comprovação da falência do serviço público no controle da pandemia do novo coronavírus.

MOURÃO

O vice-presidente Mourão, em alguns pontos pensa como Bolsonaro. Postou em seu twitter: “Nesta data, há 57 anos, a população brasileira, com o apoio das Forças Armadas, impediu que o Movimento Comunista Internacional fincasse suas tenazes no Brasil. Força e Honra.