NESCIDADE

A princípio, parecia mais ser fakenews. Depois observou-se que a matéria havia sido publicada pela Prefeitura de Mossoró. A informação era que a cidade havia ficado 24 horas sem registrar novos casos de covid-19. Desconhecimento, burrice, insânia ou estupidez? Sem classificação.

RÉCORDE

A noticia da prefeitura de Mossoró destoa do quadro geral, quando, pela primeira vez, o Brasil registrou mais de 100 mil casos de Covid-19 em 24h. Pela divulgação, estamos no paraíso.

AUXÍLIO

O município de Alto do Rodrigues saiu na frente e instituiu o auxilio emergencial no RN pago pelos cofres públicos municipais. O auxílio emergencial será de R$ 200,00 e, inicialmente, deverá ser pago durante três meses.

VACINAS

O Rio Grande do Norte recebe, hoje, 66,1 mil doses de vacinas contra Covid-19. Serão 48,2 mil doses da CoronaVac e outras 17,9 mil de Oxford/AstraZeneca. As vacinas serão todas utilizadas, sem resguardar cerca de 50% para a aplicação da segunda dose.

OPOSIÇÃO

A meta política principal do prefeito Allyson Bezerra parece ser o de conseguir assumir a oposição ao Rosalbismo em Mossoró. Ele e os secretários municipais estão sempre atentos para o desferimento de bordoadas no lombo da ex-prefeita.

FINISA

O vereador Francisco Carlos pediu esclarecimentos à prefeitura de Mossoró sobre o uso dos recursos do Finisa, Financiamento à Estrutura e ao Saneamento, que já teriam cerca de 40 milhões utilizados pela administração municipal.

POSSE

O suplente de vereador Nicó Fernandes (Cidadania), assumiu temporariamente o cargo, em substituição ao vereador Gideon Ismaias, também do Cidadania, que foi submetido a cirurgia bariátrica e permanecerá em licença por um curto espaço de tempo.

MUDANÇA

O deputado estadual Dr. Bernardo Amorim não pertence mais aos quadros do Avante. Autorizado pela Justiça Eleitoral do RN, assinou ficha de filiação ao Movimento Democrático Brasileiro. Agora, faz parte dos quadros do MDB do RN.

IMPORTAÇÃO

A Justiça Federal do Distrito Federal permitiu a importação da vacina contra a Covid-19 por empresa privada. A decisão ainda dispensa a obrigação de autorização excepcional e temporária de importação junto a Anvisa, a qual, as importações no país ficam sujeitas.

PRIVATIZAÇÃO

Com o anúncio da privatização do Terminal Salineiro de Areia Branca, Porto Ilha, os trabalhadores temem a demissão em massa de mais de 100 profissionais do setor que poderá acontecer logo que a situação seja oficializada.