BISPO

O bispo da Diocese de Mossoró, Dom Mariano Manzano, recebeu s primeira dose da vacina contra Covid respeitando o calendário estabelecido para sua idade. Ao terminar, fez s convocação: “Não tenha medo, se vacine.”

DISCURSO

Com mais de 3.000 mortes registradas por Covid em 24 horas, o presidente Bolsonaro recua e aceita participar de reunião com os presidentes da Câmara e do Senado, governadores, representantes de secretarias estaduais de saúde e o novo ministro Marcelo Queiroga.

SUSPEIÇÃO

Com a decisão do STF o ex-ministro da Justiça e ex-Juiz em Curitiba Sérgio Moro foi declarado suspeito na condução dos processos que envolvem o ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. A decisão poderá ser estendida a outros réus.

MUDANÇA

No julgamento onde houve momentos de tensão entre os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandoski com o novo ministro do STF Kassio Nunes Marques, recentemente nomeado para o cargo pelo presidente Jair Bolsonaro.

PLENÁRIO

O resultado desfavorável a Sérgio Moro só foi possível por conta da mudança de entendimento anterior da ministra Carmem Lúcia, votando pela suspeição de Moro. Assim, todos os processos relativos a Lula recomeçarão do zero na Justiça Federal em Brasília.

CRÍTICA

O deputado estadual Tomba Faria criticou as medidas de restrição da atividade econômica adotadas pelo governo estadual e pediu explicações à governadora sobre o motivo de a vacinação do Rio Grande do Norte estar atrasada.

ALÍVIO

A prefeitura de natal anunciou medidas que darão certo alívio financeiro a setores econômicos durante a pandemia da Covid-19, entre elas a prorrogação de prazos para que o setor de hotéis e pousadas recolha o Imposto Sobre Serviço (ISS) e carência no pagamento do Simples.

ALERTA

O presidente da Assembleia, deputado Ezequiel Ferreira alerta que menos de 30 municípios pediram renovação dos decretos de calamidade pública necessário para que continuem os mecanismos para dentro da lei combater a grande pandemia que o estado está enfrentando

GOVERNADORES

A governadora Fátima Bezerra vai levar ao Fórum dos Governadores do Nordeste proposta de subscrição à Carta dos Secretários(as) de Assistência Social do Nordeste, pedindo urgência na adoção do auxílio emergencial pelo governo federal de R$ 600,00 a R$ 1.200,00 como era antes.

