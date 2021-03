CRÍTICA

A ex-prefeita Rosalba Ciarlini rompeu o silêncio em que esteve envolvida desde que encerrou seu 4º mandato como prefeita de Mossoró. Criticou a atual administração por não abrir os postos de saúde em finais de semana para a vacinação dos mossoroenses contra a ovid-19.

DENÚNCIA

Pelas redes sociais o vereador situacionista Edson Carlos (Cidadania), publicou que foi impedido, pelo próprio prefeito Allyson, de participar de reunião na sede do Executivo “quando fui entrar com os músicos, fui barrado. Um absurdo”, arrematou.

OXIGÊNIO

A governadora Fátima Bezerra anunciou o envio ao Rio Grande do Norte de 160 cilindros de oxigênio por parte do Ministério da Saúde. Em cerca de vinte municípios do RN já havia falta de oxigênio, situação debelada com o envio dos cilindros.

MOSSORÓ

Com cinco usinas produzindo 20 metros cúbicos/hora de oxigênio medicinal não haverá problema com a falta do produto na cidade que, inclusive, poderá prestar algum auxílio aos municípios vizinhos.

VACINAS

Mais um lote de vacinas chega do estado. São 81,7 mil doses para imunização contra covid-19 de trabalhadores na saúde, quilombolas, indígenas, além de ampliar a faixa de idade para 74 e 73 anos.

LENTIDÃO

Enquanto a vacinação contra a covid-19 no Brasil se processa em conta-gotas, o presidente americano Joe Biden, que havia prometido vacinar 100 milhões de americanos nos cem primeiros dias de governo, anunciou que atingiu essa meta em apenas sessenta 60 dias.

POLITICAGEM

Cobrar da prefeitura de Mossoró a vacinação da população aos sábados e domingos não pode ser classificado como politicagem. É mais uma ação de cidadania para proteger a vida dos mossoroenses em mais oito a dez dias a cada mês. Mas, os postos permanecem fechados.

AÇÕES

A deputada federal Natália Bonavides já é conhecida como a parlamentar que mais ingressa com ações na Justiça, pouco importando o motivo da decisão. Sua última iniciativa é processar o ministro da Justiça, André Mendonça, por abuso de autoridade.

FESTA

A prefeitura d Mossoró anunciou que a Mossoró Cidade Junina será realizada de forma virtual. A prefeitura buscará patrocínios que possibilitem a contratação de artistas locais para a realização da festa.

SOLIDARIEDADE

A LATAM Airlines Group, holding chileno-brasileira com atuação também na Argentina, Colômbia, Equador, Paraguai e Peru traz gratuitamente para Natal cerca de 81 mil doses de vacinas contra a covid-19, dentro do programa Avião Solidário da LATAM

IMPRESSO

O Jornal do Comércio, de Recife, poderá ser o próximo jornal a deixar de circular em sua versão impressa. Inicialmente, isso acontecerá por um prazo de duas semanas, mas é possível que a decisão se torne definitiva.