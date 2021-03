LEITOS

A partir de hoje, a Unimed suspende o serviço de urgência ortopédica em Natal, direcionando seus leitos, temporariamente, para o atendimento aos pacientes com a Covid-19 e ampliação do número de leitos.

INTERPRETAÇÕES

O desembargador João Rebouças deferiu liminar autorizando o funcionamento das atividades em academias de ginástica. O desembargador Cornélio Alves indeferiu pedido semelhante para funcionamento dessa atividade. Qual decisão devemos seguir? Questão de interpretação.

REAÇÕES

Os agentes públicos terão que enfrentar todo tipo de insatisfação em relação às medidas restritivas adotadas para conter a disseminação da Covid-19. As associações patronais e de servidores acionam a Justiça contra todas essas decisões.

ALECRIM

A Associação dos Empresários do Bairro do Alecrim – AEBA, em Natal, impetrou Mandado de Segurança Coletivo Preventivo com pedido de Liminar para suspender atos da governadora do Estado e do prefeito de Natal para que sejam excluídos de qualquer tipo de lockdown.

DECISÃO

Caso você seja uma das inúmeras pessoas insatisfeitas com as medidas de restrição e pretenda infringi-las, não esqueça da possibilidade de precisar de qualquer tipo de internação hospitalar e ser surpreendido com a falta de oxigênio para salvar sua vida.

LEITOS

Ontem à noite, o RN dispunha de dois leitos de UTI Covid-19 disponíveis, para uma fila de 135 pessoas esperando por uma vaga. Hoje, certamente, a situação estará mais dramática ainda. Até hoje, 540 pessoas com coronavírus morreram no RN sem conseguir UTI.

VACINAÇÃO

Prevista, inicialmente, para ser iniciada em 08 de março, somente hoje deverá ser iniciada a vacinação para os idosos de 75 anos e mais, em todo o Rio Grande do Norte. Os velhinhos estão aglomerados em filas esperando pelo momento em que serão vacinados.

CUIDADO

Sempre atento na determinação de medidas contra a disseminação da Covid-18, o prefeito Álvaro Dias, de Natal, sancionou ontem, sexta-feira 19, lei que ratifica a participação do município na compra de vacinas, equipamentos e insumos para o combate à pandemia.

STYVENSON

O senador mostra que está vivo e pede informações à governadora Fátima Bezerra sobre o estoque de oxigênio do RN. Quer saber a demanda dos municípios e as ações implementadas pela Sesap sobre o assunto. Bem que o senador poderia dispensar o protocolo.

BIDEN

Aos 78 anos, Joe Biden é o presidente mais velho da história americana, desde Ronald Reagan eleito para o cargo com 69 e deixando aos 77 anos. A saúde de Biden preocupa os americanos e a vice Kamala Harris tem sido chamada com mais frequência para conversas com Biden.

DEMÊNCIA

Recentemente, o presidente russo, Vladimir Putin disse que Biden era portador de “demência etária”. Toda celeuma surgiu com a queda do presidente quando Joe Biden deu alguns tropeções nos degraus de acesso ao Air Force One.