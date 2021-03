COLAPSO

Aconteceu o que era previsto há algum tempo. A saúde entrou em colapso e não se pode afirmar que existe algum estado brasileiro em situação mais confortável que outro. O mais grave é que poderá haver aprofundamento da crise nos próximos dias.

MOSSORÓ

A UPA do Belo Horizonte, referência para Covid-19, está utilizando sua capacidade máxima. O container, Hospital de Campanha, foi reativado e os leitos da UPA estão permanentemente ocupados. Os consultórios médicos, diariamente, atendem centenas de pacientes.

MORTES

No Rio Grande do Norte foram registrados 65 óbitos por Covid-19 e 1.009 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Com a atualização o estado superou as 4 mil mortes desde o início da pandemia, estando com 182.399 pessoas infectadas pelo vírus.

DISTRIBUIÇÃO

Dos 65 óbitos registrados de ontem para hoje, 10 em cinco municípios: Natal (3), Guamaré (1), Parnamirim (2), Mossoró (3), São Paulo do Potengi (1) e Areia Branca (1). O total, no estado, é de 4.024 mortes.

DIVERGÊNCIA

Não há concordância geral em torno do isolamento das pessoas. Para o deputado Getúlio Rêgo, por exemplo, o encurtamento do tempo de funcionamento do comércio aumenta a demanda de compradores e termina provocando aglomerações.

HOTEL

O deputado Vivaldo Costa sugeriu que o Hotel Escola Barreira Rosa seja utilizado como Hospital de Campanha. Acontece que faltam equipes médicas e material necessário para a utilização na ampliação desses.

UNIÃO

O momento necessita da união de todos, deixando de lado as diferenças políticas. Depois, é importante convencer o presidente da República da necessidade de a organização do combate ao Covid-19 ser gerenciado pelo ministério da Saúde.

FLEXIBILIZAÇÃO

A CDL tentou flexibilizar as medidas decretadas pela governadora Fátima Bezerra. O seu presidente, José Lucena, disse que a Entidade recebia o Decreto com muita indignação, pois “não é o comércio que está causando o aumento da Covid.”

INSUMOS

Em todo país, começa a falta medicamento essencial para o atendimento de urgência. Os laboratórios preveniram ao Ministério da Saúde que não terão capacidade para atendimento da demanda que se faz necessária.

DIVISÃO

Em Hospitais do Sul do País a medicação que seria administrada em um único paciente está sendo dividida por dois ou três outros, na tentativa de salvar vidas, mesmo com o medicamento em dose menor que a necessária para o caso.

ROSADOS

Não é verdade que a sigla do PP (Progressistas), no Rio Grande do Norte, está com os Rosado. Sandra Rosado e Larissa Rosado estão filiados ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), que tem Lahyre Rosado Neto como presidente do Diretório Municipal em Mossoró.

ROSALBA

Melhor dizer que a ex-prefeita Rosalba Ciarlini está filiada ao Progressistas, que tem o deputado Beto Rosado como seu presidente estadual. No momento em que perder a sigla, PP, não faltarão convites de partidos para que Rosalba faça parte dos seus quadros.