CANDIDATURAS

A realização de eleições municipais em 2020 é apontada como um dos fatores de propagação da covid-19 no país. O TSE não concordou em adiar a disputa, com a consequente prorrogação dos mandatos de prefeitos e vereadores, acarretando aglomerações por toda parte.

CALAMIDADE

Com a vacinação em massa da população, o que deverá acontecer até as próximas eleições, em outubro de 2022, esse pleito deverá ocorrer normalmente, sem necessidade de medidas extremas, que deveriam ter sido adotadas em 2020.

MOBILIZAÇÃO

Uma outra consequência política da pandemia é o atraso na mobilização dos possíveis candidatos ao governo do estado e ao Senado. Para a Câmara dos Deputados a situação é diferente, com praticamente todos os atuais deputados candidatos à reeleição.

ROSALBA

Da bancada atual, existe a possibilidade de a ex-prefeita Rosalba Ciarlini disputar o cargo de deputado federal, substituindo o sobrinho Beto Rosado que está ameaçado de perder o atual mandato para o secretário Fernando Mineiro.

MINISTROS

Os atuais ministros Rogério Marinho e Fábio Faria, nos bastidores, trabalham sias candidaturas ao Senado da República. Na hora da decisão o presidente Bolsonaro poderá conseguir a acomodação para que um dos dois aceita ser candidato ao governo do estado.

ÁLVARO

O prefeito de Natal Álvaro Dias não esconde o desejo de disputar a sucessão da governadora Fátima Bezerra. Tem conseguido bons índices de aprovação popular nas pesquisas eleitorais, não só pela boa administração como, também, por atitudes incisivas no combate ao Covid-19.

PP

Circulam na capital do estado boatos de que o deputado federal Beto Rosado, leia-se ex-prefeita Rosalba Ciarlini, perderia a presidência do diretório estadual do partido no Rio Grande do Norte. É preciso esclarecer melhor quem está por trás dessa substituição.

SAMU

Desta vez, o prefeito Allyson Bezerra não poderá responsabilizar a ex-prefeita Rosalba. Há denúncias de que três ambulâncias do SAMU estão “encostadas” por falta de conserto. A prefeitura ainda não assinou contrato com oficinas para esse tipo de manutenção.

ATENDIMENTO

Com a pandemia, triplicou o atendimento nas Unidades de saúde do Município. A população está assustada e deseja realizar os testes para detecção da moléstia. Em outros casos, as empresas estão pagando os exames para seus funcionários, em laboratórios particulares.

UFERSA

A Universidade Federal do Semiárido suspendeu, novamente, as atividades presenciais e as aulas retornaram ao sistema virtual. A decisão valerá enquanto não houver um recrudescimento na onda de contaminação pela Covid-19.

REJEIÇÃO

Pesquisa divulgada ontem pelo Instituto Datafolha, aponta um aumento na rejeição do presidente Jair Bolsonaro na gestão da pandemia . 54% dos brasileiros veem a atuação de Bolsonaro como ruim ou péssima. É o maior índice desde o início da pandemia, há um ano.

VACINAS

Levantamento junto a secretarias de Saúde aponta que 10.389.077 pessoas tomaram a primeira dose e 3.791.197 a segunda, num total de mais de 14 milhões de doses aplicadas. O número representa 4,91% da população brasileira.