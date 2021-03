INTOLERÂNCIA

O deputado bolsonarista General Girão denunciou enfermeiros que atuam no Hospital Regional Tarcísio Maia e protestaram contra a política de saúde do presidente Bolsonaro, acusando-os de tentativa de politização da pandemia.

PAGAMENTOS

O prefeito Allyson insiste que o pagamento aos terceirizados está atrasado por conta de as empresas não apresentarem a documentação necessária para que isso aconteça. Com medo de perderem os contratos, os empresários não respondem e o discurso continua. Até quando?

MORTES

Em um ano do registro do primeiro caso de Covid 19 no Rio Grande do Norte, o estado catalogou 179.834 casos confirmados e 3.857 pessoas mortas pela Covid-19, desde o início da pandemia. A previsão é que, nos próximos dias, aumente o número de mortes no estado.

CONDUTA

Infelizmente, governantes e grande parte da população não entendem a gravidade da situação e não adotam medidas indispensáveis ao controle da situação ou, ao menos, um menor índice de propagação da Covid-19

AGLOMERAÇÕES

O prefeito Allyson Bezerra faz parte do grupo de administradores municipais que defende maior abertura em relação às medidas restritivas contra a Covid-19. Entende que é possível salvar vidar preservando os empregos.

CONSÓRCIO

Depois de muita pressão por parte da população a prefeitura de Mossoró enviou à Câmara Municipal de Mossoró o Projeto de Lei com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do novo coronavírus, medicamento, insumos e equipamentos na área da saúde.

LEITOS

De acordo com a Sesap, são 593 internados na rede pública e 387 na privada. Os leitos para Covid-19 estão com taxa de ocupação de 89,6% na rede pública e 100% na rede privada. Até o momento, a Sesap realizou 426.171 teste tipo Swab e 198.563 sorológicos.

ESTATÍSTICA

No Rio Grande do Norte, em um ano, a covid-19 matou duas vezes mais do que as doenças infecciosas e parasitárias, duas vezes mais do que as doenças isquêmicas em 2019, segundo informou o secretário da saúde, Dr. Cipriano Maia.

DECRETOS

Em Natal, a população não sabe se cumpre o decreto da governadora Fátima para evitar o avanço da Covid-19 ou se deve obedecer às ordens do prefeito Álvaro. Não existe dúvida, o melhor é usar o bom senso e procurar fugir de uma contaminação que parasse inevitável.

BERNARDO

O deputado estadual Dr. Bernardo Amorim recebeu autorização do Tribunal Regional Eleitoral do RN para trocar de partido e assinará ficha no MDB. Aguarda apenas a publicação do acórdão para marcar a data d nova filiação.

NARCISISMO

O senador Styvenson Valentim revelou que, em 2018 votou apenas nele próprio, deixando em branco os nomes dos demais candidatos que concorreram aos demais cargos eletivos nessas eleições. Certamente se julgou único no merecimento do voto.

FORTALEZA

Com 100% dos leitos UTI lotados, a secretaria de saúde considera o momento extremamente crítico. Pacientes estão morrendo por falta de assistência adequada. Ontem, após esperar por leito de UTI por cerca de 2h30min, idosa faleceu dentro de uma ambulância do SAMU.