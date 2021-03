LULA

O discurso de Lula, após a anulação dos processos que o condenaram pela Justiça do Paraná, foi acompanhado com atenção por milhões de brasileiros, inclusive por adversários do ex-presidente.

MORTES

O Brasil atingiu ontem mais um recorde macabro na pandemia. Pela primeira vez foram registradas mais de 2.000 novas mortes provocadas pela covid-19 em um intervalo de 24 horas. Ao todo, foram contabilizados 2.349 óbitos.

NEPOTISMO

Há acusações fundamentadas de que parentes do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários estão desembarcando nas diferentes secretarias municipais. É o estilo antigo e tradicional de se fazer política.

DEPUTADO

Finalmente, após recontagem de votos, o Tribunal Regional Eleitoral diplomou o deputado estadual Jacó Jácome (PSD), que assume o cargo no lugar de Sandro Pimentel (PSOL). O deputado do PSOL teve o mandato cassado em processo de captação ilícita de recursos financeiros na campanha.

LAVA JATO

O ministro do STF, Gilmar Mendes, acusou os procuradores da Lava Jato de promoverem verdadeiro massacre ao ministro do Superior Tribunal de Justiça, o potiguar Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. Outros ministros do STJ também sofreram perseguição semelhante.

POLITIZAÇÃO

Ao dizer que vai pedir o impeachment do ministro do STF Edson Fachin, em razão da decisão que anulou as condenações de Lula no âmbito da Lava Jato, o deputado General Girão mostra radicalização política do assunto e completo desconhecimento do Direito Constitucional.

LEITOS

Os vereadores Francisco Carlos, Larissa Rosado, Carmem Julia, Pablo Aires, Lucas das Malhas, Lamarque Oliveira e Naldo Feitosa assinaram solicitaram ao Governo do Estado a manutenção de contrato de 10 leitos de UTI contratados com o Hospital Wilson Rosado.

TRÉGUA

O prefeito Allyson Bezerra parece ter dado uma trégua à administração anterior. Com isso, terá mais tempo de tomar conta de sua própria gestão, ainda com alguns cargos de secretários vagos.

OPINIÃO

O presidente Jair Bolsonaro considera que o ex-presidente Lula comemora cedo demais a decisão do Supremo Tribunal Federal, anulando os processos finalizados no Paraná e que resultaram até em sua prisão por vários meses. Será??!!

SAUDADE

Apesar das dificuldades criadas pelo prefeito Allyson para que a ex-secretária de Saúde do Município Maria da Saudade não permanecesse em Mossoró, o secretário Estadual de Saúde convocou-a para colaborar com a pasta, trabalhando na II Unidade Regional de Saúde Pública.

AUXÍLIOI

Os prefeitos de Fortaleza e de outros municípios do estado enviaram mensagem às respectivas Câmara Municipais, criando auxílio emergencial para empregados de estabelecimentos que estão fechados durante a pandemia do Covid-19. Em Mossoró, não se pensa no assunto.

REUNIÃO

Terminou sem acordo a audiência de conciliação entre a governadora do estado e o prefeito de Natal, sobre decretos referentes às restrições tomadas por cada um em relação ao isolamento na Covid-19.