CANDIDATURAS

Depois da governadora Fátima Bezerra, que disputará a reeleição para o governo do estado, do senador Styvenson Valentim, que sinalizou a mesma possibilidade, o deputado general Girão colocou seu nome à disposição para “aceitar” a mesma missão.

AUXÍLIO

Em sua coluna na Tribuna do Norte, Rosalie Arruda informa que o governador Camilo Santana não ficou apenas nas medidas restritivas. Ele anunciou a concessão de auxílio financeiro aos desempregados de bares e restaurantes, no valor de R$ 1 mil.

COVID

A situação é preocupante. Infectologistas e epidemiologistas alertam que o país pode viver um cenário de guerra nas próximas duas semanas, se nada for feito. O Rio Grande do Norte está entre os estados mais comprometidos.

LEITOS

Até ontem à noite, Mossoró e Região Oeste estavam com 100% dos leitos para Covid-19 ocupados. A situação é a mesma para leitos públicos ou privados. É preciso que todos entendam a situação de calamidade que estamos vivendo, com o colapso no sistema de saúde.

DESINFECÇÃO

A Assembleia Legislativa passou por novo processo de desinfecção para conter a propagação do novo Coronavírus. Com isso, o presidente da Casa, deputado Ezequiel Ferreira, admite o retorno do funcionamento com 20% dos servidores. Os demais ficam em trabalho remoto.

IGREJA

O Arcebispo Metropolitano de Natal, Dom Jaime Vieira e os bispos de Mossoró e Caicó, Dom Mariano e Dom Antônio, comunicaram, ontem, que continuam suspensas as celebrações com fiéis até 17 de março, conforme decreto do governo do Estado.

VACINAS

O Grupo Boticário e mais quarenta empresas do setor privado doaram R$ 180 milhões para o Instituto Butantã investir no Centro Multipropósito para Produção de Vacinas, com o objetivo de aumentar o acesso da população brasileira à CoronaVac.

CURA

Setores do Governo reclamam que a imprensa não divulga com destaque o número de pessoas curadas da Covid-19. Tudo bem, mas muitos dos contaminados recuperam a saúde com, ou apesar do atendimento médico. Milhares de portadores são até assintomáticos.

RÉCORDE

O Brasil registrou 1.498 novas mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, neste sábado (6), o país registrou mais de 10 mil mortes pela doença em sete dias. É a primeira vez desde o início da pandemia que isso acontece.

PESQUISA

Jair Bolsonaro continua liderando as pesquisas para presidente da República. Levantamento da empresa Paraná Pesquisas mostra que ele comanda as intenções de votos em todos os cenários de 1º turno, com percentuais que variam de 31,9% a 37,6%.

DEM

Enquanto o deputado Rodrigo Maia confirma sua saída do DEM, possivelmente filiando-se ao MDB, o ex-ministro Luiz Mandetta recebeu carta branca do partido para viajar pelo país, nos próximos meses, na tentativa de tornar viável seu nome para a disputa presidencial de 2022.

FEMURN

A Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte reconhece o momento difícil com o agravamento da pandemia do Covid-19, mas sugere ao Governo do Estado que reavalie o “toque de recolher” decretado para domingo.

QUARENTENA

Conexões diretas com Reino Unido e Brasil para Portugal foram proibidas em janeiro para limitar a disseminação das variantes da Covid-19. Agora terão o mesmo tratamento os que chegarem ao país após conexão em outra nação.