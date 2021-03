DERROTA

Para alguns analistas da cena política mossoroense, a ex-prefeita Rosalba Ciarlini não foi a grande derrotada nas últimas eleições municipais. O único mérito, até o momento, do prefeito Allyson Bezerra, “foi derrotar a arrogância de Carlos Augusto.”

SEREJO

Em sua coluna de 02.03.21, o colunista Vicente Serejo questiona: “Dúvida – Por acaso cairia naquele reinado dos delírios improváveis admitir a candidatura de José Agripino Maia a governador ou a Senador em 2022? Não aposte contra. Você pode perder.

FORTE

E, prossegue Vicente Serejo, “Se for, não terá adversários no governo e na oposição de hoje. E em qualquer das posições seria um bom companheiro de chapa para Fábio Faria ou Rogério Marinho. Só 2022 dirá.”

COMPRA

Informações divulgadas pela Folha de São Paulo revelam que o Consórcio Nordeste, formado por nove estados da região, negociam a compra de 25 milhões de doses da vacina russa Sputinik que devem chegar a partir de abril e entregues até julho.

RENÚNCIA

Wilton Monteiro (Lilito), agora, é ex-prefeito de Rodolfo Fernandes. Contaminado pela Covid-19 em janeiro, havia pedido afastamento do cargo por 90 dias, em janeiro deste ano, apresentou seu pedido de renúncia, assumindo o cago o vice-prefeito Flávio de Tico (PMDB).

VACINAS

Ainda dependendo de confirmação, há denúncias de que a prefeitura de Mossoró recebeu novo lote de vacinas contra Covid-19, mas que somente promoveria sua aplicação a partir da próxima segunda-feira. Infelizmente falta transparência nas ações da saúde em Mossoró.

PRESSÃO

O prefeito Allyson Bezerra tem visitado com frequência, e de surpresa, as 3 Unidades de Pronto Atendimento de Mossoró. Médicos e funcionários desses postos de atendimento de urgência reclamam da grosseria com que são tratados pelo prefeito.

DEDICAÇÃO

Afinal de contas, os funcionários das UPAs estão na linha de frente do atendimento aos pacientes com Covid-19, muitos deles já foram contaminados e alguns chegaram ao óbito. Portanto, é um atendimento diferenciado.

COBRANÇAS

Pelas redes sociais, vereadores mossoroenses cobram efetividade das ações da prefeitura de na luta contra a Covid-19. Pedem a participação do poder municipal no condomínio para aquisição de imunizantes e abertura das UBSs nos finais de semana para a aplicação da vacina.

AUXÍLIO

O Senado aprovou, em segundo turno, texto-base da PEC Emergencial que viabiliza auxílio emergencial. O texto foi encaminhado à Câmara dos Deputados, onde a maioria dos líderes concordou com o rito acelerado e votação da matéria sem passar por comissões.