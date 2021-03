DEFESA

A administração Allyson Bezerra continua administrando pelo retrovisor. A ex-prefeita Rosalba é acusada de todas as dificuldades, até as normais para um gestor, enfrentada pelo seu governo. Os aliados políticos de Rosalba preferem o silêncio como método de defesa.

BISPOS

Por conta da pandemia, os bispos do Rio Grande do Norte Dom Jaime Vieira Rocha (Natal), Dom Mariano Manzano (Mossoró) e dom Antônio Carlos Cruz (Caicó) optaram por suspender temporariamente as celebrações com presença de fiéis, entre 1º e 10 de março.

TRANSFERÊNCIA

A Sesap/RN divulgou, ontem, que o RN está sem registro de mortes por Covid-19 há 24 horas. Mesmo assim, alerta, teve que transferir 3 pacientes da Região Metropolitana para o Hospital Regional de Pau dos Ferros, por falta de leito UTI na área da capital.

MOSSORÓ

Por conta dessas transferências, Mossoró conta com apenas quatro leitos críticos disponíveis. Os hospitais do oeste estão com 91,8% de ocupação, enquanto a região metropolitana está com 88, 7%.

PACIFISMO

O brasileiro é comprovadamente um povo pacífico. Assistindo à morte de milhares de pessoas, inclusive dentro da própria família, é incapaz de se insurgir contra um sistema político que incentiva cada vez mais a disseminação de uma doença que se mostra extremamente letal.

COLAPSO

O sistema de saúde do Brasil está à beira do colapso generalizado. Com a pandemia da Covid-19 em ascensão e leitos hospitalares sobrecarregados, os Estados tentam adotar medidas mais restritivas, enquanto buscam alternativas para ampliar a assistência médica.

UTIs

No Sul do país, a taxa de ocupação das UTI’s supera os 90% nos três Estados., levando os governadores a decretarem o lockdown no final de semana. O governador Ratinho Jr., do Paraná, aliado do presidente Bolsonaro, a polícia usou bombas de gás para dispersar grupos que desrespeitavam o toque de recolher.

REAÇÃO

A situação não virou um caos total por conta de governadores e prefeitos que assumiram a responsabilidade pela adoção de medidas efetivas como a proibição de eventos que causem aglomerações como também o uso obrigatório de máscaras.

VACINAS

Até o momento, apenas 3% da população brasileira foram vacinadas contra a covid-19. Isso só está acontecendo pela campanha agressiva do governador de São Paulo, João Dória, obrigando o governo federa, que previa o início da vacinação em julho, l a assumir o mesmo caminho.

STF

A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), acolheu pedido feito pelas Procuradorias dos Estado de SP, MA e BA para que o Ministério da Saúde volte a financiar leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinados a pacientes com Covid-19.

LOCKDOWN

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, determinou neste sábado (27.fev.2021) que Auckland, maior cidade do país, entre em lockdown por 7 dias a partir de ontem, domingo (28.fev.2021) depois do surgimento de 1 caso de infecção pelo coronavírus.