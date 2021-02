FALECIMENTO

A coluna registra com pesar o falecimento do amigo Valney Moreira da Costa que já ocupou o posto de diretor geral desta empresa. Foi mais uma vida arrebatada pela violência do Covid-19. Ficam os votos de pesar e solidariedade aos familiares.

RECOMENDAÇÃO

MPRN, MPF E MPT recomendam aos municípios do Rio Grande do Norte que cumpram as medidas de isolamento indicadas pelo Governo do RN. Os municípios devem se abster de praticar atos que possam flexibilizar medidas restritivas estabelecidas pelo Governo Estadual.

ASSEMBLEIA

A Assembleia Legislativa suspendeu sessões presidenciais e aumentou restrições de acesso ao prédio entre os dias 1º e 5 de março, com o objetivo de permitir a desinfecção das instalações do Poder Legislativo. Mais de 40 funcionários testaram positivo para Covid-19.

ESTÁDIO

A prefeitura de Mossoró está confiante na liberação do estádio Leonardo Nogueira para a realização do jogo do Potiguar na terceira rodada do campeonato estadual, marcado para o dia 7 de março.

UTI

No Rio Grande do Norte, 388 pessoas estão em UTIs ou leitos semi-intensivos para atendimento a pacientes com Covid-19. Em apenas um mês, o aumento dessas internações cresceu 79%. Pacientes já estão sendo transferidos para Mossoró e Caicó.

IVERMECTINA

Decepção para os que acreditaram na Ivermectina como meio para evitar a Covid-19. Mais de 90% dos pacientes internados nas UTIs com Covid-19 no RN tomaram a medicação, sem eficácia contra a Covid-19, segundo a médica infectologista Marise Reis, membro do comitê científico do estado.

ISOLAMENTO

O índice de isolamento social no RN estava, até ontem, em 34%, considerado muito baixo. O ideal para conter a pandemia é de 70%, o que está muito longe de ser atendido. As pessoas estão saindo de casa para trabalhar, estudar, praticar atividades físicas e outras atividades do dia a dia.

VACINAS

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou a permissão para que deputados e senadores destinem emendas parlamentares para o enfrentamento da pandemia de Covid-19, inclusive na compra de vacinas e insumos. É preciso mais rapidez na aquisição dessas vacinas.

ASSEMBLEIA

Depois da denúncia de aglomerações, divulgadas em redes sociais, em cerimônias religiosas na Assembleia de Deus, em Mossoró, o seu presidente, Pastor Francisco Cícero de Miranda testou positivo para a Covid-19. A informação foi prestada nas redes sociais da própria Igreja.

PRIVATIZAÇÃO

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, informou que levará pessoalmente ao Congresso Nacional, ainda esta semana, o projeto de lei (PL) de privatização da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT).

ELETROBRÁS

Ontem, o presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional, fazer a entrega da Medida Provisória que trata da privatização da Eletrobras. Ele chegou ao local acompanhado por ministros do seu governo.

ASSEMBLEIA

Deputados estaduais do Rio de Janeiro aprovaram projeto de lei para a criação de um auxílio emergencial de até R$ 300 para famílias em situação de vulnerabilidade social no estado. É o “Supera Rio” para enfrentamento à pandemia da covid-19 com validade até o final de 2021.