VOTOS

Na bancada do Rio Grande do Norte, somente a deputada Carla Dickson (PROS/RN) e o General Girão (PSL/RN) votaram contra a prisão do deputado Daniel Silveira (PSL/Rio). A deputada Dickson não podia votar diferente, pois está substituindo o deputado Fábio Faria.

RESULTADO

Houve consenso em torno da prisão do deputado Daniel Silveira. O parlamentar tentou contemporizar com as acusações ao STF e também em relação ao seu comportamento anterior em diversos episódios. Não deu para os colegas acreditarem em arrependimento.

COVID-19

A governadora Fátima Bezerra publicou, ontem, decreto com recomendação para bares e restaurantes fecharem às 22h no Rio Grande do Norte. Os municípios poderão adotar ou não as medidas contidas no decreto.

ISOLDA

A deputada estadual Isolda Dantas (PT) comunicou em suas redes sociais: OLÁ pessoal, testei positivo para COVID mas estou bem e em total isolamento em casa. Vamos seguir nos cuidando e lutando por vacina para todos! Se cuidem muito.”

INVESTIGAÇÃO

Bem que o Ministério Público do Rio Grande do Norte deveria investigar a decisão do prefeito em fechar o Hospital de Campanha para Covid-19 e também a determinação em diminuir um médico do corpo clínico da UPA-BH, referencia para Covid 19 em Mossoró.

HOSPITAL

O prefeito Álvaro Dias solicitou à bancada federal verba de R$ 25 milhões, para a construção de um Hospital Municipal. Em Mossoró, o Hospital da Mulher está com suas obras paralisadas, mas ninguém apela ao Governo, Federal ou Estadual, recursos para sua conclusão.

CÃMARA

O deputado federal General Girão esteve em Mossoró e aproveitou para fazer uma visita à Câmara Municipal, onde foi recebido pelo presidente, vereador Lawrence Amorim e alguns vereadores que se encontravam na Casa Legislativa Municipal.

PETROBRAS

O presidente Bolsonaro sempre declarou que não faria intromissões na política da Petrobrás E cumpriu. Resolveu sua insatisfação demitindo o atual presidente da empresa, senhor Roberto Castelo Branco, nomeando um general, Joaquim Silva e Luna, como seu substituto.

UNIMED

O presidente da Unimed de Natal, Dr. Fernando Pinto, recomendou aos médicos cooperados a suspensão de cirurgias eletivas por e vinte dias. Com 100% dos leitos críticos ocupados na área metropolitana, a cooperativa decidiu priorizar o atendimento aos acometidos pela pandemia.

STJ

Com o vazamento de diálogos dos operadores da Lava Jato os ministros do Superior Tribunal de Justiça, imitando o STF, instaurou investigação contra integrantes da força-tarefa que teriam cogitado análise patrimonial dos magistrados.