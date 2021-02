EMENDAS

Será em Natal, e não em Brasília, como sempre aconteceu, a reunião da bancada federal com a governadora Fátima Bezerra e o prefeito de Natal, Álvaro Dias, para a discussão das emendas ao Orçamento Geral da União de 2021 que serão destinadas aos municípios e ao Estado do RN.

REPRESENTANTES

Participarão ainda do encontro representantes da Federação dos Municípios, do Instituto Federal de Educação, da UERN, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal, da UFRN, do INCRA, da FUNASA, da Liga Contra o Câncer e do Hospital Varela Santiago.

MOSSORÓ

Oficialmente, o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, não consta da lista de convidados para essa reunião da bancada federal com representantes de entidades do Rio Grande do Norte. No momento, apenas o deputado Beto Rosado mantém mandato federal na Câmara.

COVID-19

Enquanto a Secretaria Estadual da Saúde considera o momento atual da pandemia do novo coronavírus preocupante, delicado e complexo, o prefeito de Mossoró desativou o Hospital de Campanha na UPA do BH e determinou a redução do número de médicos nessa entidade.

NATAL

O prefeito de Natal, Álvaro Dias, instalou mais 10 leitos de UTI no Hospital de Campanha para acolhimento aos pacientes mais graves e determinou os atendimentos à população na rede básica de Saúde também nos finais de semana.

VACINAS

A partir de hoje o Rio Grande do Norte fica sem vacinas contra a Covid-19. Há previsão de nova remessa de doses dessa vacina para a próxima segunda-feira. Até o momento, somente 76.949 pessoas foram vacinadas, o que corresponde a 2% da população.

CIRURGIAS

Com os leitos reservados aos pacientes contaminados pela Covid-19, os hospitais da Região Metropolitana de Natal suspenderam, por 15 dias, as cirurgias eletivas que possam demandar o uso de leitos críticos.

GREVE

O prefeito Allyson Bezerra poderá enfrentar uma primeira greve dos servidores públicos municipais, caso não defina, até a próxima segunda-feira (22) o calendário para pagamento de seus salários atrasados.

PRISÃO

Em audiência com o presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, comunicou que o plenário deverá confirmar a manutenção da prisão do deputado bolsonaristas, Daniel Silveira (PSL-RN).

PETROBRÁS

Depois de sucessivos aumentos nos preços dos combustíveis, o presidente Bolsonaro revelou que promoverá mudanças na Petrobras e anunciou isenção de impostos federais. Bolsonaro não pouco críticas ao presidente da empresa, Roberto Castello Branco,