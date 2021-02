PACTO

O que parecia impossível terminou acontecendo. Em Pipa, foi necessário o Estado convocar a polícia para evitar aglomerações e, por conseguinte a morte de pessoas vítimas a covid-19. E, a tendencia, é que a situação seja agravada nos próximos dias, em todo país.

LEITOS

A imprensa tem divulgado, com destaque, a ocupação preocupante dos leitos para pacientes contaminados pela covid-19, em até 100% da capacidade. Infelizmente o risco morte pela doença não tem assustado à população, cada vez mais displicente em relação ao problema.

CLASSIFICAÇÃO

De forma oportunista o prefeito Allyson está creditando à sua eleição o fato de Mossoró estar classificado entre as dez melhores cidades do nordeste para se viver. E a afirmação de que a cidade está falida? Como fica o decreto de calamidade publicado no município?

PAGAMENTO

A Secretaria da Saúde acertou ao pagar o mês de dezembro aos prestadores da saúde que atendem especificamente aos casos da covid-19. Além dos recursos serem repassados pelo governo federal, o pagamento do mês de dezembro é feito dentro do mês de janeiro.

REAÇÃO

Alguns vereadores de primeiro mandato reagiram e protestaram contra a intromissão do prefeito Allyson na escolha dos membros das Comissões Temáticas. Em nível federal, Bolsonaro foi o eleitor mais importante para a eleições dos presidentes da Câmara e do Senado.

ATRASO

O governo federal repassa os recursos para pagamento das ações contra a ovid-19. Sendo assim por que a prefeitura não pagou os serviços prestados no mês de janeiro? Esse atraso, injustificável, também acontece em outros municípios.

PREOCUPAÇÃO

A governadora Fátima Bezerra apela aos norte-rio-grandenses para que evitem aglomerações. Chamou a atenção da população para o fato dos leitos de UTI para Covid-19 estejam atingindo os 100% de ocupação.

PAZUELLO

Fátima Bezerra revelou que há 15 dias os governadores esperam por uma audiência com o ministro da Saúde, o general Pazuello. Finalmente, o encontro foi marcado para amanhã, em Brasília. Os governadores pressionarão pela distribuição mais urgente das vacinas.

PRISÃO

A Câmara dos Deputados aprovou pena de prisão e multa pra quem furar a fila da vacina. As penas poderão ser agravadas se o infrator for agente público. A proposta ainda precisa ser aprovada no Senado.

COMPRA

A medida provisória que facilita a compra de vacinas e insumos necessários à vacinação contra a Covid-19 é o destaque da pauta do Plenário da Câmara dos Deputados na quinta-feira (18), com sessão marcada para as 10 horas.