GOVERNADORA

Mesmo sem agenda prévia, a governadora Fátima Bezerra recebeu o presidente da Câmara Municipal de Mossoró, Lawrence Amorim e a vereadora Larissa Rosado, presidente do PSDB Mulher no RN. Visita de cortesia, mas que terminou rolando política potiguar.

ÁGUA

Os moradores da Zona Rural de Mossoró estão ficando impacientes com a demora da prefeitura em atender às necessidades de água para beber da região. A situação é mais grave pela falta de condições financeiras dessa população para a resolução do problema.

OPOSIÇÃO

Em sua coluna, na Tribuna do Norte, a jornalista Rosalie Arruda registrou a escolha da vereadora Larissa Rosado para a liderança da oposição na Câmara Municipal, “uma adversária de peso para o prefeito Allyson”, conclui a nota.

COVID

Com a ameaça de faltar vacina para a segunda dose em vários estados, inclusive no Rio Grande do Norte, dez hospitais públicos estão registrando ocupação de leitos críticos acima de 80%, seis deles com 100%, segundo informação na Plataforma Regula RN.

HOSPITAIS

Hoje, estão com 100% de ocupação dos leitos críticos os hospitais Giselda Trigueiro (Natal), Manoel Lucas de Miranda (Guamaré), Hospital Divino Amor (Parnamirim), Hospital Regional de João Câmara, Hélio Morais Marinho (Apodi) e Lindolfo Gomes Vidal (Santo Antônio).

BARREIRA

A prefeita de Tibau, Lidiane Marques, depois de determinar o encerramento de festa em condomínio particular em Tibau, no mês de janeiro, adota medidas severas que deverão ser cumpridas durante o carnaval. Eventos públicos ou privados nem pensar.

NOMEAÇÃO

Depois de 30 anos prestando serviços à Cosern, onde entrou por concurso quando a empresa ainda era uma estatal, o engenheiro Miguel Rogério Melo Gurgel aceitou convite e foi nomeado para direção Executiva da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

LAVA JATO

Enquanto o vazamento sobre ações da Lava Jato estava restrito ao ex-presidente Lula, o assunto era visto como um tema político. Com a invasão da privacidade de ministros do Superior Tribunal de Justiça essa Operação passou a ser vista ´por outro prisma.

PARTICULARES

Entendendo que o Governo Federal faz corpo mole para a aquisição de vacinas contra a covid 19, grandes empresas brasileiras se unem para financiarem a importação do produto. Quando as vacinas chegarem ao Brasil, serão entregues ao Ministério da saúde.

VOLUNTÁRIOS

Em todo país estão sendo constituídos grupos de voluntários que atuam em áreas mais carentes, levando esclarecimentos sobre os cuidados necessários à prevenção contra a covid-19, inclusive, entregando máscaras, álcool e outras substâncias necessárias a esse trabalho.