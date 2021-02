SAÚDE

O atendimento à saúde na administração anterior recebeu elogios por conta do controle à pandemia do novo coronavírus. A gestão atual, porém, mostrou-se incompetente na aplicação das vacinas contra o covid-19, enviadas pelo Ministério da Saúde.

DESORGANIZAÇÃO

Com apenas 1000 doses disponibilizadas para os idosos acima de 75 anos, a falta de planejamento resultou em aglomeração desnecessária, aumentado o risco de contaminação. Alguns dos postos abriram às 7 horas e, 60 minutos depois, não havia mais vacinas disponíveis.

MÉDICOS

O Conselho Federal de Medicina encaminhou ofício ao Ministro da Saúde, pedindo que sejam garantidas vacinas contra Covid-19 para todos 500 mil médicos brasileiros. Até 31.12.2020, 516 médicos morreram em decorrência da contaminação pelo coronavírus.

REDE PRIVADA

Em Natal, após vacinar todos os profissionais da saúde da rede pública, a Secretaria Municipal de Saúde estendeu a vacinação à toda rede privada, incluindo os servidores de hospitais e clínicas.

PAGAMENTO

O argumento da administração municipal de que a prefeita Rosalba deixou atrasados os pagamentos dos salários referentes ao mês de dezembro, é pouco convincente. O mês foi encerrado no dia 31 e o pagamento é para ser feito no início de janeiro.

MINISTÉRIO

No Planalto, a certeza de que Bolsonaro recriará o Ministério do planejamento, para que o potiguar Rogério Marinho continue em seu ministério. O senador Alcolumbre indicará o substituto no Ministério do Desenvolvimento, mas Marinho continuará próximo ao presidente.

PATRIOTAS

Dentro dos entendimentos políticos para o Rio Grande do Norte, o ministro Rogério Marinho, que já foi presidente estadual do PSDB, deverá assumir a presidência do diretório estadual do Patriotas, um partido de “direita”. Tudo com a chancela do Planalto.

ARTICULAÇÃO

A governadora Fátima Bezerra procurando melhorar sua imagem em Mossoró. A candidatura da deputada Isolda Dantas foi a comprovação de que o Partido dos Trabalhadores anda mal por estas bandas. A própria deputada saiu desgastada da disputa municipal.

SINDICATO

A eleição da presidente da Sindiserprum, Marleide Cunha, como vereadora, que poderia ser motivo para o fortalecimento da entidade, terminou por enfraquecer o órgão. Até o hoje, não se fala em mobilização dos associados pelo atraso de pagamento de salários pela prefeitura.

ANISTIA

Por conta da pandemia do novo coronavírus, o Tribuna Superior Eleitoral, em decisão unânime, suspendeu as consequências para quem não votou nas eleições municipais de 2020 nem justificou nem pagou a respectiva multa.

IFRN

Em cerimônia realizada de forma virtual, o professor José Arnóbio de Araújo Filho assumiu o cargo de reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRN). Em seguida, o reitor empossou a equipe de dirigentes da administração geral para o quadriênio 2020-2024.

HADDAD

O ex-ministro e ex-prefeito de SP, Fernando Haddad, recebeu orientação de Lula para “rodar o país” e se apresentar como potencial candidato do PT à presidência em 2022, caso o ex-presidente não restitua seus direitos políticos.

NARINHA

Os fãs de Nara Leão já podem adquirir nova biografia da cantora. Ninguém Pode com ara Leão, uma Biografia, de Tom Cardoso ressalta sua importância na Tropicália e sua luta contra a perseguição da ditadura.