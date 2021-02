VACINAÇÃO

O esquema de vacinação contra Covid-19, em Mossoró, estava tomando uma direção questionável. Foi necessário a interveniência do Ministério Público para que a prefeitura iniciasse a vacinação dos idosos, priorizando aqueles acima de 75 anos.

FISCALIZAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado alertou que irá fiscalizar os Planos Municipais de Vacinação Contra a Covid-19. Deseja conhecer a situação atual da operacionalização dos planos e definir linhas de atuação do Poder Público Municipal.

PRIORIDADE

Na Câmara dos Deputados, líderes partidários decidiram priorizar votações sobre vacinas e campanhas de vacinação contra Covid-19. Também entrou nessa pauta a autonomia do BC.

COBRANÇA

O deputado estadual coronel Azevedo (PSC) cobrou do Governo DO RN o cumprimento do acordo firmado entre o Executivo e os representantes da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, em manifestação realizada em 2019.

PAGAMENTO

Na oportunidade, ficou acertado o pagamento prioritário de salários aos servidores dessas categorias. Em pronunciamento na sessão da quinta-feira (04) da Assembleia Legislativa, o parlamentar disse que o acerto foi desrespeitado pelo Governo.

PRORROGAÇÃO

O deputado Vivaldo Costa (PSD), em pronunciamento na Assembleia Legislativa, sugeriu a prorrogação dos débitos dos agropecuaristas. “Desde 2011 temos seca no RN, em 2021 a previsão é que teremos um ano irregular”, explicou.

CARNAVAL

O carnaval 2021 será confuso. A governadora decretou a suspensão de festas ou eventos comemorativos de carnaval. Alguns estabelecimentos escolares suspenderam suas atividades. Estabelecimentos bancários não funcionarão. E você, caro leitor, o que fará no carnaval?

HOTÉIS

Enquanto a solução para a reabertura do Hotel Thermas de Mossoró foi viabilizada por homens de negócios do Ceará, em João Pessoa, PB, o tradicional Hotel Tambaú foi arrematado pelo empresário natalense Ruy Pereira. Valor da venda: R$ 40,4 milhões.

MINISTÉRIO

O presidente Bolsonaro negociou o Ministério do Desenvolvimento Regional com David Alcolumbre, ex-presidente do Senado. Para manter Rogério Marinho como ministro, deverá recriar o Ministério do Planejamento para acomodá-lo nesse ministério.

JUDEU

Para quem não sabe, David Alcolumbre foi o 1º judeu a presidir o Senado. Nasceu em Macapá, mas sua família é descendente de judeus ortodoxos, oriundos da península Ibérica e do Marrocos. Sua mãe fugiu da guerra e das perseguições, como aconteceu com outras famílias.