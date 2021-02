FM93

Larissa Rosado, Malu Martins e Alan Jordan estão de parabéns pela qualidade do programa FM 7 Horas, na Rádio Resistência de Mossoró, FM93.7, durante o mês de janeiro. O novo estilo de apresentação deverá continuar por conta da aprovação do público rádio ouvinte.

UPA

A secretária de Saúde, Dra. Morgana Dantas, não confirma a existência de projeto para a construção de nova Unidade de Pronto Atendimento em Mossoró, na área dos abolições. Uma nova UPA fez parte das promessas de campanha do atual prefeito Allyson Bezerra.

MENSAGEM

A governadora Fátima Bezerra comparecerá hoje à Assembleia Legislativa para leitura da mensagem anual de governo. Em 2020, receosa das reações pela reforma da Previdência, Fátima preferiu não comparecer para essa leitura, causando mal-estar entre os deputados.

MESA

Na Assembleia Legislativa o deputado Ezequiel continuará na presidência da Mesa no biênio 2021-2022, tendo Galeno Torquato na vice-presidência, Coronel Azevedo na 2ª vice-presidência, George Soares na 1ª secretaria, Gustavo Carvalho na 2ª, Kleber Rodrigues na 3ª e Francisco do PT na 4ª.

VACINA

O Rio Grande do Norte é o estado com maior número de pessoas que tomaram os imunizantes contra a ovid-19. Em termos de Brasil encontra-se na 4ª colocação, de acordo com dados levantados pelo Consórcio de Veículos de Comunicação.

CONTRATEMPO

Fernando Mineiro foi exonerado do cargo de Secretário Extraordinário para gestão de Projetos e Metas do governo. Com a decisão da Câmara em conceder 15 dias para defesa do deputado Beto Rosado, reassumiu o cargo, enquanto assume como deputado federal.

ELEIÇÕES

A Câmara elegeu Artur Lira (PP-AL) para presidente e o Senado escolheu Rodrigo Pacheco (DEM-MG) Bolsonaro não foi o grande vitorioso, mas, por outro lado, não foi derrotado. Os novos presidentes não apoiarão agendas contra o Executivo.

CARGOS

Logo após sua eleição, o presidente deputado Artur Lira anulou a votação dos demais cargos da mesa, que será realizada na sessão da tarde de hoje. Julgou irregular a inscrição do PT em um dos blocos partidários, após o horário legal.

HOSTILIDADE

O novo presidente da Câmara dos Deputados além de rebaixar o PT, excluiu todos os adversários dos cargos de direção da Mesa, substituindo-os por aliados. Esquece que a administração de Casa

PARTICIPAÇÃO

Para garantir a eleição de candidatos palatáveis ao presidente da República, o Governo liberou mais de R$ 3 bilhões para 250 parlamentares. Comenta-se que o presidente do DEM, ACM Neto, rompeu com o deputado Rodrigo Maia em troca do Ministério da Educação.