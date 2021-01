DEPUTADO

A partir de segunda-feira, 01.02 2021, Mossoró e Região Oeste ficarão sem um deputado federal, após 75 anos consecutivos de representatividade, algumas vezes, nas duas Casas Legislativas. Fernando Mineiro é o novo deputado federal do RN, substituindo Beto Rosado.

VERBAS

O portal do jornal O Estado de SP teve acesso a planilha demonstrativa da destinação de R$ 3 bilhões para 250 deputados e senadores que votarão nos candidatos do Planalto para as presidências da Câmara e do Senado.

BETO

Como o ex-deputado Beto Rosado fazia parte da base aliada do governo federal, com certeza estaria destinando sua cota nesses recursos para aplicação em Mossoró e Região Oeste. Segunda-feira, o deputado Mineiro é que votará nessa eleição na Câmara dos Deputados.

DÍVIDAS

A coluna ouviu a opinião de segmentos mossoroenses de várias tendências sobre a posição da equipe economia do prefeito Allyson, divulgando dívidas atribuídas à administração Rosalba. A maioria concorda que foi um erro. As dívidas vêm desde o ano de 1980, 40 anos de administrações.

EMPRÉSTIMOS

A prova é que Rosalba recebeu aval para liberação de empréstimo da Finisa, junto à Caixa Econômica Federal, cujos recursos ficaram para serem aplicados pelo atual prefeito. A atual gestão relacionou como dívidas recursos de créditos que sequer foram recebidos ainda.

FARIA

O ministro Fábio Faria não precisou reassumir o cargo para votar no candidato de Bolsonaro à presidência da Câmara. Afirmou que a deputada Carla Dickson, que se encontra ocupando sua vaga, merece confiança e está na campanha para eleger o deputado Artur Lira

IMPEACHMENT

O ex-presidente Temer é o entrevistado das páginas amarelas da revista Veja desta semana. Perguntado sobre a possibilidade do impeachment do presidente Bolsonaro disse não acreditar que, no momento, possa acontecer. E explicou: “falta povo nas ruas”.

DILMA

Na messa entrevista, Temer diz que conviveu com a ex-presidente Dilma “claro que muito decorativamente, mas devo dizer que é de uma honestidade ímpar. Quem derrubou a ex-presidente foram os milhões de pessoas que foram para a rua.”