MINEIRO

Com a diplomação de Fernando Mineiro como deputado federal pelo TRERN, Beto Rosado deixa de ser deputado e passa à condição de 1º suplente da coligação 100% Rio Grande do Norte. Mineiro viaja à Brasília para assumir o cargo conquistado.

EXCESSO

O prefeito Allyson Bezerra errou ao querer responsabilizar a ex-prefeita Rosalba por débitos da prefeitura de Mossoró contraídos ao longo de cinco ou seis últimas administrações. Ou, quem sabe, desde a administração do prefeito Rodolfo Fernandes?

FALHA

A ex-prefeita Rosalba Ciarlini errou ao responder ao atual prefeito com uma nota que deveria ser técnica, explicativa e não sentimental e política como preferiu divulgar. Comenta-se que a redação ficou a cargo do filho publicitário Kadú.

REELEIÇÃO

No caso de a prefeitura estar insolvente, o que não é verdade, por que a ex-prefeita Rosalba tentou a reeleição para continuar mais quatro anos no cargo? O dinheiro do empréstimo cujos recursos ainda estão na conta da prefeitura, foram arrolados nos débitos futuros.

VEREADORES

Na Câmara Municipal de Mossoró, a ex-prefeita não conta mais com o apoio que teve por quatro anos, de vereadores que fizeram parte e sua base aliada e foram reeleitos. Dificilmente terá alguém que lhe defenda no plenário, onde seria o palco ideal para o embate

POSIÇÃO

Talvez Allyson tenha o objetivo de assumir o anti-rosalbismo em Mossoró. Isso pode ser obtido com uma administração séria e profícua, mas a radicalização é o caminho mais fácil para esse fim. Vele lembrar que Rosalba poderá não concorrer a nenhum cargos nas eleições futuras.

COVID

A médica da FGV Saúde Ana Maria Malik avalia que a alta de casos e mortes por Covid-19 em janeiro já era esperada por causa das festas de fim de ano. Além disso, afirma, as pessoas cansaram de adotar as medidas de prevenção à doença, apesar do alerta dos especialistas.

ESCOLAS

Às vésperas do início das aulas, a Justiça de São Paulo suspendeu um decreto do governador João Doria que permitia a reabertura das escolas independentemente da classificação das cidades no plano São Paulo.

ÓBITO

O secretário de Cultura de Grossos, Elton Alves Azevedo, 38 anos, faleceu ontem, vítima da Covid-19. Eltinho estava hospitalizado na UTI do Hospital São Luís, em Mossoró, desde o dia 11 deste mês.

CONGRESSO

A próxima segunda-feira será um dia bem movimentado na política nacional. Em Brasília, serão eleitos os futuros presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, numa disputa que tem a participação direta do presidente Jair Bolsonaro.

DESCASO

Mesmo com a morte de mais de mil brasileiros, diariamente, por conta da Covid, o ministério da Saúde não parece sensibilizado com o fato e diz que tem até 30 de março para decidir sobre a importação de vacinas.

GOVERNADORES

O consórcio de governadores do Nordeste decidiu negociar diretamente com os fabricantes de vacinas contra Covid-19 para aquisição direta do produto. A demora do governo federal em decidir sobre essa compra assusta os que têm responsabilidade no caso.