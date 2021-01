Notas da redação

SAÚDE

Quando o prefeito Allyson adotou o discurso de que resolveria os problemas da saúde não tinha a menor ideia de como funciona a emaranhada rede desse setor. Em poucos dias de administração já se escuta a grita da população pela queda na qualidade do atendimento.

MÉDICOS

Quem acompanha os programas de rádio escuta as denúncias da população reclamando a falta de médicos em vários postos de saúde da cidade. Em um deles, para evitar uma grita maior da população, o administrador comprou, do próprio bolso, gás e água que estavam faltando.

INSULINA

A maior preocupação fica por conta dos diabéticos. Em casos mais graves, há pacientes que necessitam de mais de 10 empolas de insula a cada mês. Por determinação do prefeito, esse número ficou limitado a cinco por pessoa. A deia é encaminhar denúncia ao Ministério Público.

APOIO

A prefeita Rosalba Ciarlini quase que não tinha oposição na Câmara Municipal, até ser derrotada nas últimas eleições municipais. A partir desse instante, houve debandada geral e ficou praticamente sem apoiadores, com rompimento até de quem considerava muito amigo.

REPETIÇÃO

O mesmo deverá acontecer com o atual prefeito, se também for candidato à reeleição e não obtiver sucesso. No momento, somente dois vereadores formam a bancada de oposição à gestão municipal, Larissa Rosado e Francisco Carlos.

SUPERAVIT

O Rio Grande do Norte encerrou o ano de 2020 com superavit deus$ 159,4 milhões, o que representa uma queda de 42% em relação a 2019, US$ 226,9 milhões. A fruticultura ficou em primeiro lugar entre os itens de exportação.

PRESENÇA

Desde que o ministro do STF, Ricardo Lewandoski, autorizou abertura de inquérito e a Polícia Federal investiga possível omissão do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no caos em que se transformou a saúde, em Manaus, que o ministro praticamente se transferiu para essa capital.

IRRESPONSABILIDADE

A grande imprensa chama Bolsonaro de mentiroso ao afirmar em conferência promovida pelo Credit Suisse que, no mundo, o Brasil é o sexto país que mais vacinou. Proporcionalmente, o país que mais vacinou foi Israel. O Brasil aparece no fim da lista, em antepenúltimo lugar.

IMPEACHMENT

Existem 61 pedidos de abertura de impeachment, todos eles engavetados pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Essa é uma das razões do Planalto dedicar-se de corpo e alma na eleição do futuro presidente das Casas Legislativas.

PESQUISA

Embora o presidente Bolsonaro afirme que não está preocupado, a queda da popularidade e os protestos pró-impeachment realizados no fim de semana em 21 capitais e no Distrito Federal colocaram o Planalto em estado de alerta.

ALERTA

A União Europeia enfrenta crise pela falta de vacinas, sobretudo na Espanha, Itália e Alemanha. O suprimento é insuficiente para o enfrentamento à terceira onda do Covid-19 nesses país. O Brasil precisa ficar alerta em relação ao problema.