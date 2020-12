ENERGIA

Quem viaja pela Serra do Mel pode observar a imensa estrutura de energia eólica que está sendo montada na área. Quando concluídas o Rio Grande do Norte produzirá 943 megawatts. Em 2020, o estado captou R$ 2 bilhões de investimentos no setor solar.

REGY

A escolha de Regy Carte para assessoria de comunicação do prefeito Allyson Bezerra foi sugestão de comunicadores locais que consideram o jornalista com o perfil ideal par a função.

SUBSTITUIÇÕES

Allyson Bezerra precisa ter cuidado com os inúmeros conselheiros que sempre aparecem quando alguém é eleito para algum cargo. A ideia de uma limpeza geral nas áreas da saúde e da educação pode se constituir em grande risco para as duas áreas.

TRANSATLÂNTICO

Quando os radicais do PT censuraram o então presidente Lula pelo entendimento com os representantes liberais ele declarou que o país era como um enorme transatlântico e que, se puxasse o freio de mão, ele poderia se partir.

PREFEITURA

Em termos locais, Mossoró não se compara a esse enorme transatlântico citado pelo ex-presidente Lula, mas é preciso ser dirigida com cuidado para evitar riscos na condução de sua administração.

SAÚDE

A enfermeira gestora Dra. Morgana Dantas foi anunciada para comandar a Secretaria Municipal de Saúde na gestão Allyson Bezerra. Ela substituirá outra enfermeira, Maira da Saudade Azevedo Moreira.

LIBERAÇÃO

Às vésperas da chegada da vacina contra a Covid-19, alguns governos, com aval da Justiça, estão liberando as festividades de fim de ano. No Rio Grande do Norte, a praia de Pipa está com todas as vagas de hotéis reservadas.

PROPAGANDA

O governo do presidente Jair Bolsonaro diminuiu os gastos com campanhas de incentivo a vacinação em 2019 e em 2020 em relação ao último ano do governo de Michel Temer (MDB), quebrando trajetória ascendente de investimentos em propaganda de imunização no país.

PRESIDÊNCIA

No período que separa a diplomação da posse dos vereadores, os eleitos se articulam intensamente para a escolha do futuro presidente. Entre os governistas, o nome preferido é o de Lawrence Amorim, ex-prefeito de Almino Afonso e eleito vereador em Mossoró.

INFRAESTRUTURA

Lutando para dotar o estado de melhor infraestrutura, a governadora Fátima Bezerra lamenta que, “mesmo com fortes ativos como sal, calcário, ferro e gás, ao longo de décadas somos reféns da falta de infraestrutura adequada.”

MEDALHA

Proposta pelo deputado Coronel Azevedo (PSC), a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte aprovou Projeto de Resolução que institui a “Medalha do Mérito em Segurança Pública e Defesa Social”.

CÂNCER

O Diário Oficial da União publicou no último dia 23 medida do Governo Federal para investimento de R$ 150 milhões de reais em ações de prevenção, detecção precoce e controle de Câncer pelo SUS, durante a pandemia do novo coronavírus.