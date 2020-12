FALHA

O prefeito eleito, Allyson Bezerra, pisou na bola ao não comparecer à procissão de Santa Luzia, um dos maiores eventos religiosos do Rio Grande do Norte. Ao ser eleito, um prefeito, mesmo antes da posse, deve entender que passa a representar a cidade.

CARREATA

A procissão de Santa Luzia, por conta da pandemia do novo coronavírus, foi realizada totalmente motorizada. Mesmo assim, obteve grande sucesso, com a fila de carros circundando praticamente toda cidade.

SECRETÁRIOS

Aliados de Allyson não estão entendendo a escolha de alguns nomes para a composição do seu secretariado. Os que suaram a camisa não estão tendo vez, sendo substituídos até mesmo por nomes que sequer votaram no prefeito eleito.

DIPLOMAÇÃO

Será amanhã a diplomação dos eleitos nas últimas eleições em Mossoró, prefeito, vice-prefeito e vereadores. O juiz eleitoral, em boa hora, limitou a apenas um acompanhante para cada um dos diplomados. É preciso conter a evolução da Covid-19 na cidade.

TRABALHO

A prefeita Rosalba Ciarlini não quer demonstrar abatimento pelo resultado desfavorável das últimas eleições. Trabalha 24 horas e, nos próximos 15 dias, ainda entregará algumas obras à população mossoroense.

FUGA

Vereadores que acompanharam a prefeita Rosalba Ciarlini em seus quatro anos de gestão, inclusive com indicação para cargos comissionados, não a acompanham mais em solenidades públicas. Na procissão de Santa Luzia, a única vereadora ao lado da prefeita foi Sandra Rosado

DECORAÇÃO

Está de parabéns a prefeitura de Mossoró pela decoração natalina nas ruas da cidade. Apesar da pandemia, a população manifesta sua alegria pelo acerto na escolha dos motivos natalinos. E, como num passe de mágica, comemora com alegria o clima natalino de fim de ano.

VEREADORES

Procurando demonstrar que não fará um governo radical, o prefeito eleito Allyson Bezerra convidou os 23 vereadores eleitos para uma reunião, no próximo sábado. Não existe uma pauta pré-definida, mas servirá para um momento de confraternização.

ARTESANATO

A Feira de Artesanato no Polo Túnel de Luz será iniciada nesta terça-feira, 15. serão 15 expositores, que estarão no local das 17h às 20h, até o dia 25 deste mês, com os mais diversos produtos, desde artesanato à comida regional.

COVID

Uma nova variedade do coronavírus foi encontrada e está se disseminando com rapidez em algumas partes da Inglaterra. O ministro da Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, disse que ao menos 60 autoridades locais registraram infecções por covid causadas pela nova variedade.

VACINAÇÃO

Com o objetivo de promover distensionamento do ambiente político, o Ministério da Saúde convidará representantes do Instituto Butantan participem do lançamento do Plano Nacional de Imunização nesta quarta-feira (16) no Palácio do Planalto.