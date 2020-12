FORUM

Quando deputada federal, Sandra Rosado aprovou projeto de lei declarando Mossoró a Capital do Semiárido. Graças a essa iniciativa Mossoró foi escolhida para sediar o Fórum de Desenvolvimento do Semiárido 2020.

PRESENÇAS

Além do vice-presidente da República, General Hamilton Mourão, que abriu oficialmente o Fórum, estiveram presentes o ministro Rogério Marinho, o vice governador Antenor Roberto, os deputados federais General Girão, Beto Rosado, Carla Dickson e Benes Leocádio.

DESENVOLTURA

Entre os políticos presentes ao Fórum, o ministro Rogério Marinho foi o que mostrou maior desenvoltura, confirmando sua fama de ser bem articulado. Investe corretamente, aguardando o que poderá ocorrer em 2022.

CENTRO

Com a presença do ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, a Prefeitura de Mossoró, Ufersa e Ministério da Ciência e Tecnologia firmam convênio para instalação de Centro Tecnológico do Semiárido, em solenidade, hoje, 04, no campus da universidade

PARTIDO

O jornalista Cassiano Arruda, em sua Roda Viva, acredita que Alysson Bezerra, o prefeito de Mossoró e Fernando Bezerra, de Acari, eleitos pelo Solidariedade, se tiverem juízo, vão procurar outra legenda para não serem forçados a pagar o mico de ter Paulinho da Força como grande líder nacional da legenda a ser enaltecido e justificado por eles.

AGRIPINO

Para o ex-senador José Agripino, o eleitor mostrou que “não gosta de extremismos nem de estrelismo. Nas eleições de 2020 o `centro` voltou a ganhar o protagonismo da política”. Agripino julga ideal uma composição do centro com a esquerda moderada.

LEITOS

O crescimento dos casos de covid deixa os hospitais privados com todos os leitos críticos ocupados. Os hospitais públicos estão sendo lotados gradativamente, preocupando Governo Estadual e Prefeituras.

ISOLAMENTO

As autoridades estão preocupadas com a possibilidade de um maior número de contaminados com as festas de Natal e Ano Novo. Ontem, na abertura da Festa de Santa Luzia, a Catedral estava lotada, mostrando a indiferença do cidadão em relação à moléstia.

APROVAÇÃO

A população aprovou a imagem de Santa luzia, com 12 metros de altura, localizada próximo ao espaço Arte da Terra. Ontem, na abertura da festa de 2020, houve acendimento das luzes da imagem, que permanecerá no local, mesmo após os festejos.

ARTISTA

O vereador Flávio Tácito foi o responsável pela confecção da imagem, que conta com cerca de 600 metros de led e cerca de 300 barras de ferro. “A ideia foi fazer uma réplica da imagem original que pertence a Mossoró. Foi um trabalho em equipe, feito com amor”, explicou.