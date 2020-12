TRANSIÇÃO

Não se justificam as reclamações da comissão de transição indicada pelo prefeito eleito Allyson Bezerra. É impossível que a comissão indicada pela prefeita Rosalba Ciarlini consiga responder 19 ofícios solicitando informações em dois ou três dias. Além do mais, quase tudo pode ser encontrado no portal da transparência.

TEMPO

Em eleições anteriores, o período entre a eleição e a posse era maior. Por conta da pandemia do novo coronavírus, as eleições foram adiadas e o espaço entre apuração e posse ficou bem menor.

TELEFONEMA

Em São Paulo, o prefeito reeleito Bruno Covas resolveu oferecer um sinal de desarmamento e telefonou na segunda-feira (30) para o presidente Bolsonaro. Acertaram encontro entre os dois que poderá ser em Brasília ou mesmo em São Paulo.

ASSEMBLEIA

Os deputados estaduais aprovaram, ontem, em primeiro turno, PEC de autoria do deputado Tomba Farias (PSDB), a que autoriza a transferência de recursos estaduais aos municípios mediante emenda ao projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA).

PRESENÇA

Faltando apenas 30 dias para o término do seu mandato, a prefeita Rosalba Ciarlini tem visitado uma série de obras que vem sendo realizadas pela prefeitura Municipal de Mossoró e estão em fase de conclusão.

COVID

O Rio Grande do Norte volta a registrar 60% de ocupação dos leitos críticos para Covid-19. Enquanto isso, a previsão de liberação da vacina está prevista somente a partir do mês de maio.

VACINAS

O Senado pode votar nesta quinta-feira (3) um projeto que estabelece regras para a distribuição das futuras vacinas contra a Covid-19. Pelo texto, a vacinação deverá priorizar os grupos mais vulneráveis à doença provocada pelo novo coronavírus.

DIFICULDADES

Setores da saúde alertam para a dificuldades que poderá existir para a vacinação por conta da falta de seringas. Até o momento, o governo não fez encomenda para aquisição do grande número que será necessário para administração do produto.

EMPENHO

O Governo já empenhou 97,6% dos recursos autorizados para combate à pandemia. Já os valores efetivamente pagos chegam a 85%

MULHERES

Dos 5.570 municípios, as mulheres venceram o pleito e comandarão 658 cidades a partir de 2021. O TSE havia registrado a eleição de 651 no primeiro turno e, no último domingo mais sete foram eleitas. 885 foram eleitas vice-prefeits.