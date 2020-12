DISPUTA

Não será totalmente tranquila a composição do secretariado do prefeito eleito Alysson Bezerra. A simples indicação dos membros de uma comissão de transição desagradou alguns aliados que se julgavam no direito dessa primeira investida administrativa.

LIXO

Outro assunto que incomoda é o contrato do serviço de limpeza de Mossoró. Grupos que auxiliaram no financeiro da campanha teriam acertado previamente a responsabilidade por esse serviço, considerado um dos mais lucrativos da municipalidade.

PRESIDÊNCIA

Ainda há muita incerteza em relação ao nome do futuro presidente da Câmara Municipal. Além de ser uma eleição difícil, houve uma grande renovação, tudo levando a crer que o presidente será um nome de primeiro mandato.

CANDIDATURA

Quem conversa com a prefeita Rosalba Ciarlini fica ciente que, no momento, ela não fala sobre eleições em 2022. Tudo que vem sendo divulgado pelas redes sociais sai da cabeça do próprio comunicador que se encarrega de especular sobre fatos futuros.

TRANSPARÊNCIA

A deputada Cristiane Dantas (SDD) apresentou requerimento na Assembleia Legislativa do RN solicitando que o Governo do Estado e a Secretaria de Saúde apresentem onde estão localizados os 600 leitos disponíveis para abrigar a população infectada pela COVID-19.

INCOERÊNCIA

A deputada Cristiane considera os dados divulgados pela Secretaria de Saúde incoerentes e imprecisos. Quer que o Governo apresente informações seguras, transparentes e coerentes acerca das medidas de combate ao vírus.

CAPITAIS

Três partidos vão comandar a metade das capitais brasileiras a partir de 2021. O MDB venceu em cinco das sete que disputou neste domingo, no segundo turno das eleições municipais. PSDB e DEM comandarão quatro cada, já somadas as vitórias no primeiro turno.01

ELEITOS

Neste domingo, deputados foram eleitos para as prefeituras de quatro capitais: João H. Campos (PSB), no Recife (PE); Edmilson Rodrigues (Psol), em Belém (PA); Eduardo Braide (Podemos), em São Luís (MA); e JHC (PSB), em Maceió (AL).

PREFEITOS

Contando com os resultados do primeiro e segundo turno, oito deputados foram eleitos prefeitos e três vice-prefeitos. O resultado é inferior ao da eleição passada, quando 15 deputados se elegeram prefeitos e quatro vice-prefeitos. Mas, em 2016, apenas um deputado foi eleito em uma capital: Nelson Marquezan Jr (PSDB), em Porto Alegre.

MULHERES

O TSE registrou a eleição de 649 mulheres ao cargo de prefeito e 885 para o cargo de vice, o que significa 12,05% do total de chefes do Executivo local eleitos.

TOCANTINS

A governador Fátima Bezerra (PT) é a única mulher ocupando atualmente o cargo de governadora. Cinthia Ribeiro, será a única prefeita eleita de capital, Palmas, no Tocantins. Cinthia foi eleita logo no primeiro turno.

NEGROS

No caso de candidatos que se autodeclararam negros houve um aumento, de 29% para 32% no pleito deste ano. Luís Roberto Barroso rechaçou as acusações de fraude nas urnas eletrônicas; “elas não são hackeáveis, pelo simples fato de não estarem conectadas em rede.”