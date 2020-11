ABERTURA

Ao apagar das luzes de sua administração, a prefeita Rosalba Ciarlini decidiu cumprir uma promessa feita durante a campanha. Encontra-se na Câmara Municipal projeto de lei do Executivo, determinando que a escolha de dirigentes municipais seja feita por eleição direta.

DIRIGENTES

A prefeita Rosalba incluiu, em sua mensagem, eleição para todos os cargos de direção e não somente os diretores de escolas. Sendo assim, até mesmo os diretores de UPAs, UBSs, cargos de direção de segundo escalão, serão eleitos pelos servidores.

APLAUSO

Os dirigentes sindicais ficaram satisfeitos com o projeto de Rosalba. Na oposição reclama-se que o futuro prefeito Allyson não terá possibilidade de nomear esses diretores, mas, em seus pronunciamentos, o prefeito eleito dizia que adotaria essa mesma decisão.

SAÚDE

O médico Manoel Nóbrega insinuou-se para ser indicado secretário da Saúde no futuro governo municipal. Não vingou, pois foi vetado pela assessoria do prefeito eleito. Além do mais, a esposa de Manoel ocupa cargo de destaque na administração Rosalba Ciarlini.

VETO

Breno Queiroga está sendo cogitado para ser secretário de infraestrutura do governo Allyson. Derrotado como candidato ao governo do RN, responda a duas improbidades e a duas ações penais. Allyson tem que descascar esse abacaxi.

OPOSIÇÃO

Em entrevista ao jornalista Saulo Vale, a vereadora eleita Larissa afirmou que será oposição ao governo do prefeito eleito Allyson Bezerra (Solidariedade). É o primeiro dos 23 eleitos a declarar abertamente que será oposição.

TRANSIÇÃO

Equipe de transição, é equipe de transição. Deve ser composta por pessoas capazes que entendam a função a que foram destinados. Não se deve esperar que o mandato atual ofereça um programa de governo ao sucessor.

ESFORÇO

Em todo final, o legislativo anuncia um esforço concentrado. Este ano, a Assembleia Legislativa do RN pretende apreciar cerca de 70 projetos de lei que estão pendentes na pauta de votação.

SAÚDE

A Prefeitura de Mossoró está convocando mais oito novos médicos de diversas especialidades aprovados por Processo Seletivo Simplificado para trabalharem nas Unidades de Serviços de Saúde.

NATAL

A Prefeitura de Mossoró entregou a árvore de natal entre as duas pontes que ligam o Centro ao Alto de São Manoel. A árvore tem 18 metros de altura e é a mais alta da história do município.

VERBA

Extinta pela presidente da Câmara, vereadora Isabel Montenegro, o Tribunal de Contas do Estado reconhece que ela pode ser paga aos vereadores, unificando entendimento do Tribunal em outros processos relativos ao mesmo tema.

UTILIZAÇÃO

O TCE estabeleceu que a verba indenizatória não pode ser incorporada à remuneração nem pode ser utilizada com a manutenção de gabinete. Pode ser usada para locação de veículos, gastos com combustível, consultoria e assessoria e emissão de passagens aéreas.

TELESSAÚDE

Um dos efeitos da Covid-19, foi a ampliação de consultas médicas pela internet. Entidades do setor de saúde e parlamentares querem urgência na regulamentação dos serviços à distância, a Telessaúde, e lançaram frente parlamentar para discutir o tema.