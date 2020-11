THADEU

Abrimos a coluna prestando homenagem ao professor Thadeu Brandão, que durante anos colaborou com a FM93 no Programa Observador Político e com publicações de sua autoria no jornal O Mossoroense. Nosso abraço de solidariedade aos amigos, admiradores e familiares.

PESQUISAS

A divulgação das pesquisas altera o humor dos eleitores, como sempre aconteceu. Na reta final, aconteceu o previsto, ou seja, a polarização entre dois principais candidatos. O futuro prefeito de Mossoró ficará entre Allyson Bezerra e Rosalba Ciarlini.

REPERCUSSÃO

É cedo para saber o efeito político sobre os demais candidatos, sobretudo em relação à ex-prefeita Cláudia Regina e a deputada estadual Isolda Dantas. O desempenho no pleito atual poderá repercutir em eleições futuras.

VEREADORES

Em relação à Câmara Municipal, quem aparece nas pesquisas fica satisfeito. Entretanto, a experiência mostra que esses levantamentos geralmente não coincidem com o resultado final.

VIÇOSA

A disputa para a Câmara Municipal, no município de Viçosa, menor cidade do Rio Grande do Norte tem a característica de somente 10 candidatos estarem registrados para as nove vagas no Legislativo Municipal.

DESAVENÇA

As mídias sociais divulgam desentendimento entre a candidata Cláudia Regina e seu companheiro de chapa, dr. Daniel. Os detalhes ainda não são conhecidos, mas fala-se em atrito profundo entre os dois.

VIOLÊNCIA

O clima de violência está aumentando em várias cidades, inclusive em municípios vizinhos à Mossoró, onde candidatos a vereador estão sendo ameaçados por militantes locais. É preciso desarmar os ânimos para que fatos desagradáveis não aconteçam.

ATRASADOS

A governadora Fátima bezerra vai anunciar o calendário de pagamentos de salários atrasados, dezembro de 2018 e 13º do mesmo ano. Esses pagamentos poderão ser parcelados, mas é uma garantia de que os salários ficarão sendo pagos em dia.

FALECIMENTOS

Dois ex-deputados estaduais que faleceram na última quarta-feira (11) receberam homenagem póstuma na Assembleia Legislativa, Alcimar Torquato e Francisco Miranda. Alcimar também foi homenageado no Tribunal de Contas do Estado, onde foi conselheiro.

COVID-9

O TRE faz mais uma recomendação sobre o novo coronavírus. Recomenda que eleitores, mesários e demais colabores da Justiça Eleitoral não compareçam ao pleito no próximo domingo, se estiverem com sintomas da Covid-10. A orientação também vale para os eleitores.