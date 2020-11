PESQUISAS

Quase que diariamente estão sendo divulgados sobre as eleições municipais. Em Mossoró, os números estão deixando os eleitores confusos, pela divergência em relação aos números apresentados pelos institutos de pesquisas.

CONVERGÊNCIA

É possível que, faltando apenas nove dias para a realização do pleito, possa haver maior concordância com os totais apresentados para cada candidato. De qualquer forma, na eleição norte-americana, os institutos de pesquisas erraram na projeção em diversos Estados.

VEREADORES

Os levantamentos sobre votos para a Câmara Municipal são mais estranhos que os da eleição majoritária. O exemplo se repete a cada eleição, com muitos dos candidatos que aparecem em primeiro lugar não conseguindo eleição. O contrário também acontece.

DESENTENDIMENTO

Alguns candidatos a prefeito de Mossoró estão tendo problemas com seus companheiros de chapa. Quase sempre a desavença diz respeito à distribuição do fundo partidário encaminhado pela direção do partido.

NOVIDADE

Nas eleições deste ano a justiça eleitoral autorizou a divulgação de votos dados a candidatos sub judice e que aguardam resposta definitiva da Justiça Eleitoral sobre a validade da candidatura. Serão divulgados, mas não serão considerados votos válidos.

VEREADORES

Essa decisão em relação aos candidatos majoritários não será aplicada aos vereadores. A diferença é que o candidato a prefeito pode passar para o segundo turno, mas, se eleito, nõ poderá ser empossado ou diplomado até que o processo seja encerrado.

STF

Kássio Nunes Marques tomou posse, ontem, como ministro do Supremo Tribunal Federal. É o primeiro integrante da Corte indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, devendo permanecer no Tribunal até 2047, quando completa 75 anos.

CAETANO

Por 6 votos a 1 o Tribunal Superior Eleitoral autorizou a realização de live do cantor Caetano Veloso, com cobrança de ingresso, para arrecadação de recursos para a campanha de Manuela D`Ávila (PCdoB), candidata à prefeitura de Porto Alegra.

AGRESSÕES

O presidente Trump surpreende o mundo e desagrada lideranças do Partido Republicano ao agredir com violência os adversários e ao contestar o resultado eleitoral em diversos estados americanos. Para ele, Biden está tentando roubar as eleições com os votos por correio.

COVID-19

Leiam neste site a notícia assustadora de que, na Dinamarca, foi identificado um novo coronavírus em mamíferos. O governo decidiu sacrificar 17 milhões de visons, espécie de mamífero que se assemelha às doninhas, para evitar o contágio humano.