NOSSOS POETAS – Moisés Marinho

Moisés da Rocha Marinho e natural de Mossoró RN e tem TREZE anos. Desde os seis mostrou habilidade com as palavras ao declamar poemas de Antonio Francisco e outros poetas grandiosos. Em 2017 passou integrar o grupo “Poetinhas do Rio Grande do Norte” em vários encontros pelo Estado, vários vídeos do grupo viralizaram na internet e alguns chegam a mais de um milhão de visualizações.

Em uma seca no nordeste

Todo mato murcha a rama

Vaca faminta emagrece

Bezerra berra e não mama

Traíra morre de cede

Dentro de um rachão de lama.

Em Mossoró no Estado

Do Rio Grande do Norte

A chuva chegou mais tarde

A seca chegou mais forte

Terra com falta de chuva

Gente com falta de sorte.

Seca o pasto o gado morre

Na terra potiguarina

Não há fialhos de nuvens

Que derrame uma neblina

Fica o chão esturricado

Es o retrato falado

De uma seca nordestina.