Nossos poetas: José Di Rosa Maria

José Di Rosa Maria é o nome artístico de José Ribamar de Carvalho Alves, criado em 2018 em homenagem a sua mãe Rosa Maria da Costa, que antes assinava seus trabalhos com o nome de José Ribamar ou José Ribamar Alves. Poeta repentista, cordelista, cantador profissional, declamador, músico e escritor de bancada nascido em 16 de março de 1962, na fazenda Solidão, em Caraúbas/RN.

Filho de José Alves Sobrinho (in memorian) e Rosa Maria de Carvalho “um sobrenome Carvalho” só há em sua documentação, equívoco de cartório. Avós paternos: Francisco Alves da Silva e Maria Ferreira Alves; Avós maternos: Vicente Cabral da Costa e Sofia Maria da Conceição.

Criou-se no sítio Boa Vista, Severiano Melo/RN. José Di Rosa Maria é casado com Rita de Oliveira Carvalho, com quem tem quatro filhos e seis netos. Têm, dentre outras obras, os livros Espelho de Carne e Osso (2011), Chorando na Chuva (2012), Pela Vida do Planeta (2014), Solidão Noturna (2015) e Glosas & Trovas (2020). José Di Rosa Maria, mora em Mossoró-RN, desde março de 1998.

CAUSA FEMININA

Acorda Brasil, acorda,

Precisamos combater

A violência doméstica

Que não para de crescer;

Contra quem sofre e se cala,

Temos que erradicá-la

Para a mulher não sofrer.

Aderimos à campanha

De nome Agosto Lilás;

Que enfrenta e denuncia

Aquele agressor que faz…

A mulher pedir clemência,

Que por ter deficiência

Sua dor dói muito mais.

A deficiência física

Deixa a mulher vulnerável,

E nesse caso tem homem

Que se dar por imprestável,

Humilha a própria mulher,

Agride, faz o que quer,

Mas não quer ser responsável.

O MENDIGO DA PONTE

O fadário tacanho tem deixado

Macambúzio meu débil coração

Como um louco ou um réu trancafiado

Na senzala da triste indecisão.

Foi meu sonho esplêndido transformado

Em angústia, fracasso e solidão.

Muito ínfimo, tão só e revoltado,

Vejo-me neste ermo, ainda em vão.

Vivo e durmo à beira do perigo.

É meu brado de mísero entregue aos ventos,

Esta vida que levo de mendigo.

Debaixo da ponte, é de lamentos;

Quando a ponte se for, adeus abrigo;

Quando a morte vier, adeus tormentos.

SOU

Sou o Everest da filosofia

Dos homens de bem que só Deus enxerga,

A torre dos sonhos quem ninguém enverga,

O mar do querer, que não se esvazia,

A flor que se abre nos braços do dia

Lançando perfume nos lábios do ar,

O vento que dorme nas mãos do luar

Deixando o silêncio reinar no espaço,

Pra noite escutar os versos que faço

Na hora que o mundo não quer escutar.

Sou a voz da chuva que acorda o grão

Que dorme por baixo da fronha da terra,

O grito do tempo que desperta a serra

Pra escutar óperas na voz do trovão;

Sou o mel do beijo que adoça a paixão

Da alma da vida, na luz do sonhar,

O pranto da nuvem ao se desfiar,

O eco dos anjos que a Deus pedem tanto

Pra noite escutar os versos que canto

Na hora que o mundo não quer escutar.

Sou a maestria das aves canoras

Que suavemente na sua inocência,

Nos cipós da doce magnificência

Gorjeiam na vinda das cândidas auroras;

Sou a solidão noturna das floras

No ápice da calma das águas do mar,

Sou o pensamento que pra viajar

Não pega carona nos sonhos de amigo,

Mas pede pra noite ouvir o que digo

Na hora que o mundo não quer escutar.