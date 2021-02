NOSSOS POETAS – Jadson Lima

Jadson Lima é poeta, declamador e compositor da cidade de Bom Jesus/RN. Filho de motorista e dona de casa. Esposo da enfermeira e poetisa Sâmia Jamylle e pai do Poeta Davi Lima e da recém chegada, Lívia Maria. É autor do Livro INVERNIA, do trabalho em áudio (CD), “Invernada & Outros Cordéis” e de vários folhetos de cordéis.

SAUDADES AGALOPADAS

Estou com saudades dos palcos montados

De ver multidões ouvindo poesia

Ver Robson Renato dizer com alegria

Seus versos saudosos, bem metrificados

Ver a vibração, aplausos bem dados

Ao ver Edcarlos, pra nós recitar

Com Hércules França pra acompanhar

Usando su’alma e nossa emoção

E Antônio Francisco, com a Paz na mão

Dizendo ao mundo: Já pode acordar.

Estou com saudades dos versos na rua

Moésio insistindo, pra ter um sarau

Dos livros na mesa, cordéis no varal

De uma dose quente, olhando pra lua

Bebo atrapalhando, e a voz continua:

“… Não tenho dinheiro, tenho versejar…”

E Rariosvaldo querendo gritar:

Bonito, poeta da gôta serena

E minha caboca da pele morena

Em baixo esperando, pra vir me abraçar.

Estou com saudades de ver as crianças

Meu filho Davi, com classe e estilo

Ao lado do grande Thiago Camilo

De ver Bia e Clara, trazendo esperanças

João Neto e Moisés, fazendo mudanças

No jeito, nas vozes e no recitar

Segundo pulando pra lá e pra cá

E outro bocado, não cabe no verso

Mas cabe no mundo e em todo universo

E tem meu respeito, tamanho do mar.

Estou com saudades de ver a cultura

Em muitos lugares mantendo o respeito

De ver estampado de modo perfeito

O traço fiel com muita bravura

De Jefferson Campos na xilogravura

E Manoel Cavalcante num verso gritar

A dona justiça pra ela acordar

Deixar de moleza e de tanta cobiça

Mas eu não desisto viu, dona justiça

Essa é minha voz, e ninguém vai calar.

Estou com saudades Rodrigo Moisés

De entupir seu carro com nossa bagagem

E pra qualquer rumo seguirmos viagem

Pisar outros chãos com as palmas dos pés

Por que ficam os dedos, e vão-se os anéis

E a vida é tão curta pra não viajar

De ver Kydelmir, pra nós pesquisar

O amor, a saudade e a felicidade

E o valor sincero da boa amizade

Que passa sobrando, do mundo e do mar.

PRA VOCÊ

Acorde e logo agradeça

Pelo o dom de vossas vidas

Não lamente os seus problemas

Todo mundo tem feridas

Cresça com dignidade

Abrace a simplicidade

E siga o seu caminhar

Que DEUS, para quem tem fé

Nos deixa sempre de pé

A gente tem que sonhar.

Sorria mais meu irmão

Entenda, o mundo é assim

Se ele está bom pra você

Amanhã vai tá pra mim

Hoje o sorriso é a chave

Amanhã, terá entrave

Batalhas, guerras, vitórias

Se não passarmos por elas

Sairemos com sequelas

E não alcançamos glórias.

A simplicidade mostra

A força que a gente tem

Avance, você consegue

Porém não pise ninguém

Cresça com sabedoria

Se não tem, busque a empatia

Que assim muda o mundo inteiro

Nós temos tanta grandeza

Deixe essa chama ascesa

E seja mais verdadeiro.

O mundo é assim completo

E todos buscamos metas

Equilibre sua alma

Faça como alguns poetas

Que não possui vaidade

Que vive a simplicidade

Com o seu espírito são

Trabalhando com a mente

Escolha bem a semente

Para a sua plantação.

Ande de cabeça erguida

Eu sei das suas batalhas

Todos nós travamos guerras

E existem muitos canalhas

Que querem roubar de nós

A vida, o sossego, a voz

E assim nos deixar tristonhos

Cuidado e muita atenção

Pra não deixar a razão

Nas mãos dos ladrões de sonhos.

Cada ciclo a vida leva

De maneira genial

Obedeça a natureza

Seu percurso é natural

A terra, os ventos e os mares

São sempre espetaculares

E sua força é motriz

Aumente a sua energia

E viva nessa harmonia

Garanto, será feliz.

71 ANTÔNIOS

De fé e de poesia

Antônio Francisco é

Um anjo que principia

Todo princípio da fé

Bem humorado e feliz

Só faz o que lhe condiz

Só age fazendo o bem

Seu humor é tão sagrado

Que eu penso não ter pecado

Pois não magoa ninguém.

Antônio é desses poetas

Que vive com intensidade

Não custa atingir as metas

Colecionando amizade

Sábio, vivo, sorridente

Alma limpa, coerente

Pajé, pai e condutor

Dos poetas potiguares

Que anda em muitos lugares

Distribuindo o amor.

Poeta é um andarilho

E Antônio é causa de fato

Vive soltando seu brilho

Derramando em seu regato

Águas de versos rimados

Seus discípulos apaixonados

Exaltam sua maestria

Que ser poeta e ser gente

É um Dom dado somente

A quem sente a poesia.

Mestre, guru e profeta

Menestrel em prol do mundo

Monstro do gênio poeta

Homem de ser tão profundo

Brilhante, forte, pequeno

Gigante, certo, sereno

Ciclista, artesão e mais…

Um ser de alma infinita

Gritante, imensa e bonita

O homem é grande demais.

A bença Mestre do verso

Da vida e do ser humano

Ser maior que o universo

Vindo ao certo, de outro plano

Da vida espiritual

És sem dúvida, sem igual

Anjo mandado por DEUS

Astro divino e celeste

Referência do Nordeste

A prova? É os versos teus.

Parabéns mestre sem par

Divindade da poética

És fórmula do versejar

Com tua postura profética

Entidade do lirismo

Um monge do cordelismo

Espírito de força e luz

Poeta do mundo inteiro

Potiguar e brasileiro

Força mor, que nos conduz.