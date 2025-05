NOS ÚLTIMOS DIAS – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

NOS ÚLTIMOS DIAS

O maior dos discípulos de Cristo é sem dúvida o apóstolo Paulo, homem douto, formado nas principais faculdades de Jerusalém e aos pés do maior sábio/filósofo Gamaliel. O seu preparo intelectual foi forjado nas duras disciplinas dos fariseus (doutores da lei).

Mais tarde, o apóstolo teve um encontro com o rei Universal na estrada de Damasco e sua vida tomou outro rumo. Passou a ser seguidor daquele que Ele perseguia.

Em sua segunda carta a Timóteo, ele revela uma das principais visões do futuro da humanidade, no sentido comportamental, ao denunciar as aflições da alma humana dizendo: nos últimos dias.

Logo, essa expressão deixou a igreja a observar os sinais que indicam a volta do Eterno. Vejamos as situações, características das pessoas e as marcas que anunciam os últimos dias, na visão do apóstolo Paulo.

1 Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis.

2 Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios,

3 sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem,

4 traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus,

5 tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes.

6 São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos.

7 Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca de chegar ao conhecimento da verdade.

8 Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada; são reprovados na fé.

9 Não irão longe, porém; como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos.

10 Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança,

11 as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei! Mas, de todas essas coisas o Senhor me livrou!

12 De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos.

13 Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados.

14 Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu.

15 Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus.

16 Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça,

17 para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. (2 Timóteo 4)

As sagradas letras afirmam que o fim vem e que devemos estar preparados, como anunciou o Cristo ao ensinar: “no fim dos tempos, Jesus virá, as nações serão julgadas e quem é salvo vai morar com Ele no Céu para sempre”. (Mateus 24:30-31). Esse é um alerta para todos os que acreditam no salvador Cristo Jesus, e nos preparamos, pois, a qualquer momento acontecerá.

A verdadeira igreja de Jesus olha para o mundo e percebe que ele está se curvando, e ela, igreja, não se dobra, baseada na esperança e na fé. E assim, o mundo persegue, oprime e insiste que a igreja abandone a ideia de salvação em Cristo, mas a igreja não se curva e permanece de pé.

Portanto, os últimos dias não são apenas um conceito bíblico, ou uma simbologia nem mesmo alegoria, mas uma verdade iminente que descreve um período de várias mudanças e eventos que apontam para o fim dos tempos e a segunda volta de Cristo Jesus. Por outro lado, é fundamental compreendermos a aplicação correta dos conceitos bíblicos para não cairmos nas armadilhas da profanação da santa palavra. E assim, devemos nos preparar para o futuro, vivendo uma vida de esperança e fé.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo