Nos 191 anos da PMRN, governadora Fátima destaca investimentos em segurança e redução da criminalidade

A governadora Fátima Bezerra participou nesta quinta-feira (26) da solenidade comemorativa dos 191 anos da Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN). Na ocasião, foram entregues as medalhas do Mérito Policial Luiz Gonzaga e do Mérito Profissional Coronel Bento Manoel de Medeiros. Ao todo, cerca de 250 pessoas foram agraciadas.

A governadora destacou que a honraria é um reconhecimento formal ao serviço prestado por homens e mulheres dedicados à segurança pública. Criada em 1977, a Medalha Luiz Gonzaga é a mais antiga e elevada comenda da PMRN. Já a Medalha de Mérito Profissional Cel. Bento Manoel de Medeiros reconhece a competência e o mérito funcional. Entre 2019 e 2025, mais 900 personalidades já foram homenageadas.