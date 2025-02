Nordeste tem 50% da agricultura familiar do Brasil, mas só 3% de mecanização

O Nordeste concentra 50% das propriedades da agricultura familiar do Brasil, mas apenas 3% delas são mecanizadas, segundo o secretário estadual de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar, Alexandre Lima. O número é muito inferior ao registrado no Sul do país, onde a mecanização atinge quase 50% das propriedades do mesmo segmento.

De acordo com Alexandre Lima, essa diferença não foi acidental, mas resultado de uma opção do Estado brasileiro, que priorizou um modelo de mecanização voltado para grandes propriedades do agronegócio. “A mecanização no Brasil foi formatada para grandes fazendas, com tratores de alto custo que excluem a realidade do Nordeste, onde 50% das propriedades da agricultura familiar têm até 10 hectares e 93% estão no semiárido”, explicou.

O secretário destacou que, diante da ausência de equipamentos acessíveis, a agricultura familiar no Nordeste ainda depende da enxada, um cenário que remete a práticas agrícolas de mais de 200 anos. “Temos que fazer uma reparação histórica e investir em um novo modelo de mecanização, com equipamentos menores e mais acessíveis”, disse.

Para enfrentar essa realidade, o Governo do Rio Grande do Norte iniciou um projeto-piloto de mecanização adaptada à agricultura familiar, em parceria com a China. Pequenos tratores e máquinas de até 25 CV estão sendo testados em Apodi, no primeiro centro de tecnologia em agricultura mecanizada da América Latina.

Alexandre Lima destacou que o Plano Safra 2023/2024 destinou quase meio bilhão de reais à agricultura familiar potiguar, um crescimento de 75% em relação ao ano anterior. Segundo ele, esse tipo de financiamento é essencial para que pequenos produtores tenham condições de modernizar suas atividades e se tornarem mais competitivos.